Adán, feliz con su nueva cámara: el emotivo gesto solidario de un colega de Zapala

Tras el accidente que sufrió este fin de semana, la comunidad respondió. Any Digital le obsequió una cámara Canon para que pueda seguir trabajando.

A veces las cosas malas, por la fuerza, el temple y la constancia de quienes las sufren, se transforman en cosas buenas . Y despiertan lo mejor de la gente.

Eso pasó con Adán Argamonte , el fotógrafo de Zapala que este fin de semana tuvo un accidente (al ser atropellado por una moto en la Rotonda Primeros Pobladores) y perdió su herramienta de trabajo. En horas, toda la ciudad se puso en campaña para ayudarlo.

El gesto más grande vino de un colega. Miguel Alarcón Lillo , reconocido fotógrafo y dueño de Any Digital , ubicado en plena Avenida San Martín, publicó hoy a la mañana en sus redes: “Lamentamos el accidente que tuvo este fin de semana, nuestro colega fotógrafo Adán Argamonte. Para que pueda seguir trabajando como lo hace siempre, Any Digital le obsequiará una cámara Canon ”. En la misma publicación, el comerciante pidió que dieran aviso de la feliz noticia.

Y se cumplió. Esta tarde el encuentro fue en el local.

Así quedó la vieja cámara de Adán, luego del choque.

"De nuevo en carrera. El señor Adán ya tiene su nueva herramienta de trabajo. Disfrútela y saque lindas fotos como es su costumbre", declaró Alarcón Lillo. La cámara fue recibida por el propio Adán y su hija Noelia.

"Mi papi más que feliz"

La emoción fue enorme. Ludmila Argamonte agradeció en nombre de toda la familia. En contacto con LM Neuquén dijo que “estamos muy contentos. Ha sido un gesto hermoso. Mi papi más que feliz. Realmente no nos esperábamos esto porque de hecho un equipo fotográfico es de un valor muy alto. Estamos muy agradecidos"

Por otra parte, agregó: "Gracias y mil gracias a todos por compartir con nosotros este momento tan doloroso que fue el incidente de papá. Agradezco de corazón por estar pendiente para lograr este objetivo que era conseguir un nuevo equipo fotográfico”.

El fuerte choque que recibió Adán en las primeras horas del domingo, tras el triunfo de Argentina.

Más que una profesión: compañerismo

La historia de Adán es la historia de Zapala. El fotógrafo que está en cada evento, en cada desfile, en cada fiesta del pueblo, guardando la memoria con su cámara.

Este gesto demuestra que la camaradería entre colegas va más allá.

"Esto no para ahí. La camaradería entre fotógrafos no para y se sostiene con estos gestos que traspasan más allá de la profesión. Se transforman en gestos de humanidad, compañerismo, y sobre todo de empatía con el otro", expresaron desde el entorno de Argamonte.

Hoy Adán volvió a estar "en carrera". Con cámara nueva, con el apoyo de su colega Miguel, de Any Digital y de toda una comunidad que entendió que cuando se cae uno, se levantan todos.-