Paritarias en Neuquén: ATE va a la mesa con el Gobierno y advirtió que "con el IPC solo ya no alcanza"

El gremio estatal fue convocado para este lunes a las 11 en Casa de Gobierno. Carlos Quintriqueo anticipó: "Si no hay escucha, hay conflicto".

El Gobierno provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a verse las caras este lunes a las 11 en la Casa de Gobierno . El encuentro marcará el inicio de la discusión salarial para el segundo semestre del año, en un escenario económico complejo y con un fuerte mensaje por parte de la conducción sindical: la continuidad de la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una condición básica, pero ya no es suficiente para contener la realidad de bolsillo de los estatales neuquinos.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , dialogó con LM Neuquén y fue tajante respecto a las expectativas con las que el gremio acudirá a la mesa paritaria. Si bien reconoció que el esquema de actualización trimestral por IPC que se viene aplicando "permite ir hacia adelante y proyectar" en medio de la volatilidad macroeconómica nacional, advirtió que la dinámica de precios en la provincia exige discutir una recuperación real del poder adquisitivo.

"Creo que el Gobierno tiene hoy la obligación de escuchar la demanda. Nosotros vivimos en Neuquén y acá la vida es cara. El famoso derrame de la actividad económica no llega a los trabajadores estatales", disparó el líder sindical.

En ese sentido, adelantó que el eje de la reunión de este lunes no se limitará a la prórroga de las variables vigentes, sino a "buscar mecanismos para actualizar el salario y ver cómo se hace en cuanto a la discusión de la recuperación salarial".

El alto costo de vida de Vaca Muerta

Para la conducción de ATE, la política macroeconómica implementada por el presidente Javier Milei distorsionó de tal manera los precios relativos que la medición tradicional del IPC se queda corta para reflejar el impacto real en el supermercado y en los servicios básicos en la provincia.

"Hoy el IPC es producto de la suba de muchos servicios, pero después tenés un montón de variables cotidianas que afectan directamente al salario de una manera más agresiva", explicó Quintriqueo.

El dirigente señaló que, aunque en el mapa nacional un acuerdo atado a la inflación parece una paritaria de privilegio, la realidad neuquina impone otra vara. "Si uno mira cualquier otro sector del país, el IPC sigue siendo una herramienta buena. Pero Neuquén es difícil de alcanzar; acá todo es mucho más caro que en cualquier otra provincia", graficó.

Por este motivo, desde el sindicato adelantaron que ya tienen diseñados esquemas con porcentajes extras y sumas que apuntan a compensar esa brecha del "costo Neuquén", aunque prefieren mantener la prudencia antes de sentarse con los funcionarios provinciales.

"Tenemos cálculos de porcentajes extras hechos, pero aún no los vamos a decir públicamente hasta ver qué posición y qué propuesta traen ellos a la mesa", aclaró.

El peso de la paritaria semestral

Uno de los puntos clave que destacaron desde el sindicato es el "acierto estratégico" de haber rechazado en la primera parte del año la propuesta oficial de firmar un acuerdo anual, una postura que el Ejecutivo provincial intentó imponer de manera generalizada.

Haber cerrado un esquema semestral es lo que hoy le permite a ATE volver a negociar con las cartas en la mano, a diferencia de otras organizaciones sindicales que quedaron entrampadas en la pauta de largo plazo.

"El haber tenido esta discusión semestral nos permite hoy la posibilidad de discutir abiertamente, porque los sectores que discutieron anualmente quedaron atados a algo que ahora no pueden modificar", analizó Quintriqueo, en una implícita referencia a los acuerdos alcanzados en su momento por el gremio docente ATEN y por el sector de los Judiciales.

Esa ventaja táctica posiciona a la paritaria de los estatales como la verdadera llave que destrabará la pauta salarial de toda la administración pública de Neuquén para la segunda mitad del año. "Muchos van a depender de nuestros acuerdos. Cualquier movilidad que logremos nosotros, después la tendrán que trasladar al resto de los sectores. Ese era el riesgo de firmar por un año como el Gobierno quería que firmáramos", enfatizó el titular de ATE.

Negociación o conflicto

Pese a que las paritarias sectoriales en Neuquén venían transitando un período de relativa calma gracias a la previsibilidad que otorgaba el IPC, el gremio dejó en claro que la paz social dependerá exclusivamente de la flexibilidad que muestre el ministerio de Gobierno en las negociaciones.

La advertencia de Quintriqueo antes de ingresar a la Casa de Gobierno este lunes fija un límite muy claro para las pretensiones de austeridad del Ejecutivo: "Hace rato que venimos tranquilos, pero la realidad económica aprieta. Si no hay escucha de parte del Gobierno, lo que hay es conflicto", sentenció.

La expectativa ahora se traslada a las 11 de la mañana del lunes, donde se empezará a definir el rumbo económico y social de la provincia para los próximos meses.