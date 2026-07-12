¿Sigue la inestabilidad?: así arranca la semana en Neuquén

Los próximos días comenzarán con condiciones tranquilas, temperaturas más agradables en toda la región.

La semana comenzará en Neuquén con un marcado alivio en las temperaturas y condiciones meteorológicas tranquilas. Después de varias jornadas atravesadas por la inestabilidad, el frío y la humedad, el lunes ofrecerá un panorama más estable, sin lluvias y sin el viento fuerte que suele modificar rápidamente el tiempo en la región.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), este lunes el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día. Sin embargo, la temperatura mostrará una recuperación importante y la máxima se ubicará cerca de los 17 grados.

Durante la noche, el registro descenderá hasta aproximadamente los 7 grados. Aunque será necesario mantener el abrigo a mano, no se esperan las temperaturas bajo cero ni las heladas intensas que se hicieron sentir durante jornadas anteriores en la capital provincial y el Alto Valle.

Además, tampoco se pronostica viento fuerte. Para el lunes se prevé viento del oeste a unos 14 kilómetros por hora durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 19 kilómetros por hora. Por la noche rotará hacia el sudeste, pero continuará con intensidad leve.

El martes se producirá un descenso considerable de la temperatura. La máxima prevista será de alrededor de 13 grados, mientras que durante la noche el termómetro podría bajar hasta los 2. El cielo continuará cubierto y el viento se mantendrá leve, con ráfagas que no superarían los 16 kilómetros por hora.

¿La temperatura volverá a subir?

Para el miércoles se espera una nueva recuperación térmica. La máxima alcanzaría los 15 grados y la mínima rondaría los 1. El cielo continuará cubierto, pero no se esperan lluvias ni viento fuerte.

La jornada se presentará estable y con ráfagas leves, de hasta 19 kilómetros por hora durante el día. Por la noche, el viento perderá todavía más intensidad.

El jueves tampoco tendrá grandes cambios en el estado del cielo. La nubosidad seguirá dominando el panorama y la temperatura máxima se ubicará cerca de los 15 grados. Durante la noche se esperan alrededor de 3 grados.

El viento soplará desde el noreste con velocidades moderadas, cercanas a los 15 kilómetros por hora. Las ráfagas llegarían a los 19 kilómetros por hora, sin representar mayores complicaciones para las actividades cotidianas.

El escenario comenzará a modificarse hacia el cierre de la semana. Para el viernes, la AIC anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa, con una máxima cercana a los 16 grados.

El viento será el gran protagonista. Durante el día podría alcanzar una velocidad sostenida de 18 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas llegarían hasta los 41 kilómetros por hora.

Así, Neuquén tendrá un comienzo de semana estable, con un lunes templado y sin viento fuerte. La nubosidad persistirá durante los días siguientes y las temperaturas irán alternando entre jornadas más frías y otras más agradables.