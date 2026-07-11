En imágenes, así quedó Neuquén y el resto de la provincia tras las intensas lluvias

Algunos sectores de la ciudad y de la región se vieron anegados por las precipitaciones que cayeron desde la madrugada de este viernes hasta las últimas horas de esta jornada.

En Neuquén capital y la región las lluvias fueron protagonistas excluyentes de este feriado puente por el Día de la Independencia. Las precipitaciones se registraron, prácticamente durante las 24 horas, aunque con menor intensidad que en otras oportunidades.

Desde Protección Civil de Cipolletti confirmaron a LM Neuquén que cayeron 18 mm en el transcurso de este viernes. Mientras que en la capital neuquina se estima que fueron algo más de 10 mm y para toda la provincia, aproximadamente, unos 150 mm.

Algunas calles en la ciudad quedaron bajo agua. Así se vieron en las imágenes tomadas por los vecinos del barrio Confluencia donde se observan totalmente anegadas. Indicaron que fueron afectadas las calles Alférez Boerr y Correntoso, como en el sector comprendido entre Saturnino Torres y Alférez Boerr. Señalaron que es una de las esquinas en las que hay un jardín y que “toda vez que llueve se inunda”.

Algunas panorámicas de la provincia tras el temporal

En la vecina ciudad de Centenario también se presentó un escenario similar de continuas precipitaciones hasta las últimas horas del viernes. Para las 23, ya habían caído 14.5 mm en Centenario y alrededores. Hubo chaparrones aislados y se recomendaba circular con precaución tanto sobre Ruta 7 como por Ruta 67, acceso Jaime de Nevares y puente Centenario- Cinco Saltos.

Se registraba en las rotondas Jacinto Stabile y Malvinas Argentinas, sobre la Ruta 7, acumulación de agua sobre la calzada, de ahí que se solicitaba a los conductores extremar medidas al circular por ese sector,

Dadas las lluvias y también nevadas en algunos sectores de la provincia, desde Vialidad Nacional recomendaron trasnsitar con precaución durante este fin de semana largo. El organismo nacional solicitó transitar con extrema precaución, especialmente, los que circulen por Ruta Nacional 237, entre Piedra del Aguila y Hayquimi. Esto se debe a la presencia de nieve sobre la calzada en ese sector de la provincia.

Para los conductores que se desplacen en estas horas por la Ruta 40, Vialidad comunicó que debe transitar con extrema precacución, especialmente entre Junín de los Andes y Zapala. A las 19.30 de este viernes advirtieron que había presencia de hielo y nieve en sectores de la calzada. Recomendaron también circular sólo en caso de ser necesario.

"Se solicita a los usuarios evitar la circulación salvo casos de necesidad y urgencia, considerar las recomendaciones que se brindan para la circulación ante condiciones climáticas adversas. Además de mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación", recomendaron.