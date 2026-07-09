Allanamiento en el oeste neuquino: buscan los 200 mil dólares que una pareja robó a un hombre de Bahía Blanca

El operativo se realizó en una vivienda de barrio San Lorenzo Norte. El hombre recibió una supuesta llamada de “su hija” para cambiar los dólares.

La Policía del Neuquén realizó un allanamiento en una vivienda de barrio San Lorenzo Norte de la capital neuquina en el marco de una causa por una estafa de 205.000 dólares robados con la modalidad del “ cuento del tío ” . La maniobra ilícita sucedió en Bahía Blanca y tuvo como víctima a un vecino de 76 años de la localidad bonaerense.

Los detenidos fueron identificados como Gabriela Noemí Such de 46 años y Luis Ramírez de 52 años, quienes quedaron imputados por el delito de estafa y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2.

Según la investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los sospechosos lograron que el hombre entregara un bolso con 183.000 dólares. En un principio, se denunció el robo de ese monto, pero tras el avance de las actuaciones, se determinó que el monto total es de 205.000 dólares.

La medida se concretó el martes 7 de julio en cumplimiento de un exhorto solicitado por la Unidad Fiscal de Atención al Público y Asignación de Casos de Bahía Blanca, con intervención del fiscal Diego Fermín Azcárate.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron cuatro teléfonos celulares que serán peritados por orden judicial para buscar información relevante sobre la maniobra ilícita.

Los agentes secuestraron 4 teléfonos celulares.

La mujer se hizo pasar por su hija

Según la investigación a cargo de la DDI de Bahía Blanca, el hecho sucedió el 20 de abril pasado, al mediodía, en una vivienda ubicada en la primera cuadra de la calle Pueyrredón, a escasas cuadras de la sede policial.

De acuerdo a la denuncia, el damnificado recibió un llamado telefónico de una mujer que le habló con voz congestionada y se hizo pasar por su hija. La mujer le expresó que había recibido un llamado de un tal Marcos, que era empleado del Banco Nación y que le había informado que los dólares de una serie determinada serían sacados de circulación, ese mismo día antes de las 15.

La maniobra continuó cuando la supuesta hija le pidió al hombre que revise la serie de sus ahorros, luego le indicó que iba a pasar una persona de su confianza, identificada como Andrea Díaz, que pasaría por su domicilio a retirar el dinero y cambiarlo por billetes con validez.

El jefe del Departamento de Delitos Económicos, Gerardo Sanzana, en declaraciones a Radio 7 explicó: “A una familia de Bahía Blanca le habían anunciado vía telefónica que por una supuesta resolución del Presidente había que cambiar los billetes actuales de moneda extranjera para poder actualizarlos”.

La mujer está acusada de robarle 183.000 dólares a un vecino de Bahía Blanca.

La víctima colocó 205 mil dólares en un bolso y lo entregó

El damnificado, un hombre de 74 años, colocó sus ahorros en un bolso de tela de jean y se los entregó a la mujer que se presentó en el lugar. La suma total era de 205.000 dólares.

Las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM) y otros registros de videovigilancia fueron claves para reconstruir la maniobra y localizar a los sospechosos.

A partir del análisis de los registros se pudo identificar que la sospechosa se subió a un Toyota Corolla blanco estacionado a unos 300 metros de la vivienda del damnificado, el día de la maniobra ilícita. Allí la estaba esperando otro de los implicados, Luis Ramírez.

También se llevó adelante el secuestro de un automóvil Toyota Corolla.

“A partir de diferentes tareas de investigación se identificó el domicilio donde supuestamente vivía uno de los autores de hecho acá en Neuquén y nosotros llevamos adelante el allanamiento. Nosotros no secuestramos dinero, solamente cuatro teléfonos celulares”, indicó Sanzana.

Las cámaras de Centro Único Monitoreo fueron claves

Los investigadores bonaerenses analizaron los movimientos previos y posteriores a la maniobra y concluyeron que el vehículo era manejado por José Luis Ramírez, un hombre con domicilio en Neuquén y antecedentes policiales por este tipo de hechos.

Con esa información, la DDI de Bahía Blanca solicitó colaboración a la Brigada de Investigaciones de Neuquén, que realizó allanamientos en dos domicilios del lugar sin resultados positivos.

Sin embargo, el Centro Único de Monitoreo detectó nuevamente el ingreso del Toyota Corolla a Bahía Blanca, el 1 de julio. De esa manera, se pudo determinar que la pareja alquilaba una vivienda en la calle Moreno al 700 y se montó una guardia que permitió la detención de ambos sospechosos.

Luis Ramírez permanece detenido en Bahía Blanca.

La policía montó una guardia afuera de la vivienda y detuvo a la pareja

Los agentes observaron a Ramírez acercarse al automóvil, mientras que Gabriela Noemí Such salió del inmueble lindante, siendo reconocida como la autora material del hecho. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.

Además, se llevó adelante el secuestro del vehículo, 1,7 millones de pesos argentinos, un bolso de gamuza marrón, un par de lentes de sol utilizados durante la estafa, dos pen drive, tres teléfonos celulares cuyo contenido será analizado y documentación.

Toda la tecnología quedó bajo resguardo para pericias tecnológicas, mientras que la UFIJ nº2 continúa con las diligencias correspondientes. Los acusados Ramírez y Such permanecen detenidos bajo los cargos de estafa, a disposición de la Fiscalía. Además, los celulares secuestrados en la vivienda del oeste neuquino será sometidos a peritajes para extraer información pertinente con la investigación en curso.