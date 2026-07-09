Fin de semana largo: así refuerzan los controles en las rutas neuquinas

La Policía desplegó puestos fijos y patrullajes móviles ante el intenso movimiento hacia la cordillera. Además, recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar.

El fin de semana largo comenzó con un importante movimiento de vehículos en las rutas neuquinas, principalmente hacia los destinos cordilleranos. Ante el aumento de turistas, la Policía provincial reforzó los controles y la presencia preventiva en distintos corredores, con puestos fijos en los accesos a las localidades y patrullajes destinados a brindar asistencia.

Los operativos comenzaron durante el mediodía del miércoles, unas horas antes del inicio formal del feriado por el Día de la Independencia. Según explicó el subcomisario Daniel Nahuelpán en LU5 , de la Superintendencia de Seguridad de la Policía de Neuquén, se trata de un esquema que habitualmente se implementa un día antes de cada fin de semana largo .

“Comenzamos con el diagrama de los operativos teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que subió a las rutas”, indicó el efectivo policial. Además, señaló que el reciente cobro del medio aguinaldo también habría impulsado los viajes y el movimiento turístico dentro de la provincia.

Durante la tarde del miércoles ya se observó una mayor presencia de vehículos en dirección a la cordillera. El incremento se produjo, principalmente, después del mediodía, cuando muchas personas que trabajan en horarios administrativos terminaron su jornada y emprendieron viaje.

Los agentes de seguridad controlarán que todos los autos cumplan con las requisitos obligatorios para salir a la ruta.

Alta ocupación en los destinos cordilleranos

Uno de los destinos más elegidos para este fin de semana largo es San Martín de los Andes, donde la ocupación turística rondaba el 90% antes del comienzo del feriado. Esta situación anticipa jornadas de intenso tránsito sobre las rutas que conectan la región del Alto Valle con la zona cordillerana.

“La verdad es que hemos tenido bastante concurrencia. Ya se estaba hablando de un 90% de ocupación en San Martín de los Andes, así que las rutas van a estar bastante movidas este fin de semana”, sostuvo Nahuelpán.

Hasta el momento, la mayor parte de los viajeros corresponde a turistas de Neuquén y provincias cercanas. El movimiento desde otras regiones del país todavía es menor, ya que el receso escolar de invierno no comenzó simultáneamente en todas las jurisdicciones.

La Policía estima que durante este jueves el flujo vehicular será importante desde las primeras horas de la mañana. De acuerdo con el operativo diagramado, a partir de las 8 se esperaba una fuerte salida de automovilistas hacia los principales centros turísticos.

La falta de alguno de los papeles exigidos por la normativa vigente puede derivar en multas.

Puestos fijos y patrullajes para asistir a los viajeros

El operativo incluye controles fijos en los accesos a las localidades y recorridas permanentes sobre las rutas. También se reforzó el denominado Patrullaje de Camino, conocido como PAC, que tendrá una mayor presencia durante todo el fin de semana largo.

Estos móviles tienen como objetivo prevenir siniestros, controlar la documentación de los vehículos y asistir a conductores que puedan quedar varados por desperfectos mecánicos o por las condiciones climáticas.

“Son días muy fríos y el patrullaje se intensifica para brindar algún tipo de asistencia a alguien que haya quedado varado durante la noche o en el transcurso de la mañana”, explicó el subcomisario.

Hasta el inicio del feriado no se habían registrado intervenciones de importancia ni pedidos de asistencia en las rutas. Sin embargo, las autoridades pidieron mantener las precauciones debido a las bajas temperaturas, la posible formación de hielo y la presencia de nieve o barro en algunos sectores.

El dispositivo especial se complementa con el Operativo Invierno, que comenzó la semana pasada y continuará de manera permanente durante toda la temporada. Esto implicará una mayor presencia policial en los caminos y en los accesos a los principales destinos turísticos de la provincia.

Cardenal Samoré permanece cerrado

Una de las principales complicaciones para quienes planean cruzar hacia Chile es el cierre del paso internacional Cardenal Samoré. El cruce continúa inhabilitado a pedido de las autoridades chilenas, luego del fuerte temporal que afectó esa región.

Hasta el momento no se informó una fecha ni un horario estimado para su reapertura. Por ese motivo, se recomienda consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje y evitar acercarse a la zona sin información oficial.

El cierre puede generar cambios en los recorridos y demoras para quienes tenían previsto viajar hacia territorio chileno durante el fin de semana largo.

Recomiendan no circular durante la noche

Una de las principales recomendaciones de la Policía es evitar los viajes nocturnos. Según explicó Nahuelpán, una gran cantidad de despistes y choques contra animales sueltos ocurre durante la noche, cuando disminuye la visibilidad y aumentan los riesgos por la presencia de hielo sobre la calzada.

“Hay que tratar de evitar estos viajes a altas horas de la noche. Principalmente, los despistes o muchos de los accidentes con animales sueltos ocurren en horarios nocturnos”, advirtió.

También se aconseja revisar previamente el estado general del vehículo, llevar abrigo, combustible suficiente, agua, alimentos y un teléfono con batería. En los sectores donde haya acumulación de nieve, hielo o barro, será necesario contar con cadenas y saber cómo colocarlas.

Antes de salir, los automovilistas deben consultar las páginas oficiales de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Allí se informa sobre el estado de las rutas, los tramos habilitados, las restricciones de circulación y los horarios de apertura y cierre de los pasos fronterizos.

“Hoy todos tenemos acceso a internet desde el teléfono y podemos consultar una información exacta y certera. Vialidad también brinda las recomendaciones para cada ruta”, destacó el subcomisario.

Desde la Policía insistieron en que los viajeros deben respetar las indicaciones del personal desplegado en los caminos, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas. Con destinos cordilleranos que presentan una alta ocupación, se espera que el tránsito se mantenga intenso durante todo el fin de semana largo.