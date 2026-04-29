Reforzarán la prevención en rutas durante el fin de semana largo

Con el operativo Feriado Vial Seguro, el gobierno provincial desplegará una cobertura especial planificada en corredores estratégicos hasta el domingo 3 de mayo.

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia desplegará un operativo especial de seguridad vial durante el próximo fin de semana largo, con acciones preventivas sobre rutas provinciales y nacionales para acompañar la circulación vehicular y brindar asistencia ante cualquier eventualidad.

El dispositivo se desarrollará el jueves 30 de abril, el viernes 1 de mayo y el domingo 3 de mayo, en franjas horarias de mayor tránsito, con una cobertura planificada en corredores estratégicos de la provincia.

El operativo contará con puestos fijos de prevención y control, además de unidades de respuesta inmediata que realizarán controles móviles y tareas de asistencia en distintos tramos de circulación.

La cobertura alcanzará sectores de alta circulación como Arroyito, Bajada Colorada, Villa Traful, San Martín de los Andes y el corredor Siete Lagos, además de Zapala, Pino Hachado y Cutral Co.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó: “Cada viaje seguro también depende del compromiso de quienes circulan. Es fundamental transitar con prudencia y responsabilidad, evitar sobrepasos indebidos, conductas temerarias y, especialmente, el exceso de velocidad, que sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en nuestras rutas”.

“Nuestro trabajo es acompañar, prevenir y estar presentes donde se nos necesita, cuidando la vida de quienes transitan las rutas neuquinas”, agregó.

Operativo de tránsito fin de semana largo (1)

Desde el organismo provincial recordaron la importancia de circular con responsabilidad, respetar las velocidades máximas permitidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y no consumir alcohol si se va a conducir.