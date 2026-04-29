Estas son todas las preguntas que Manuel Adorni respondió sobre Neuquén en el Congreso

Se conocieron las respuestas de Manuel Adorni a las preguntas fundamentales de legisladores sobre la situación de Neuquén.

Manuel Adorni respondió las 2400 preguntas en la Cámara de Diputados de la Nación, donde algunos de los pedidos corresponden a demandas que tiene la provincia de Neuquén . El jefe de Gabinete de Javier Milei estuvo casi siete horas en exposición.

Los pedidos de informe presentados por legisladores neuquinos. Las respuestas, elaboradas por distintas carteras del Ejecutivo, mostraron un panorama dispar en materia de obras públicas, con proyectos que avanzan lentamente y otros directamente paralizados.

También se detallaron transferencias de fondos, datos sociales y operativos de seguridad con presencia en la provincia de Neuquén. ¿Qué dijo Adorni concretamente de las preguntas?

SFP Ruta 67 del petroleo (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

Vale recordar que Karina Maureira, diputada nacional por La Neuquinidad hizo cuatro planteos, entre ellos cuándo se reactivará la planta de la PIAP en Arroyito.

Preguntas a Manuel Adorni: estado de las obras en Neuquén

El capítulo más preocupante de las respuestas corresponde a las obras de infraestructura hídrica y sanitaria. La Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, informó que la construcción de la estación elevadora y planta de líquidos cloacales en El Huecú acumula un avance del 55,9% pero se encuentra paralizada.

La misma situación afecta a la planta potabilizadora de agua en Caviahue, con apenas el 26,36% de ejecución y sin actividad.

En tanto, las obras de tratamiento cloacal en Zapala y Loncopué continúan en ejecución, con avances del 59,24% y el 70,76% respectivamente, según informó el ente ejecutor EPAS Neuquén.

El caso más crítico es el del sistema de agua potable para Junín de los Andes: registra un avance de apenas el 9,79% y tiene una ampliación de plazo en trámite que extendería la finalización hasta febrero de 2027.

FONAVI: más de 8.000 millones transferidos en lo que va de 2026

En materia habitacional, Adorni detalló las transferencias del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) a Neuquén.

Durante 2024 la provincia recibió más de 14.043 millones de pesos, en 2025 los fondos cayeron abruptamente a 27,7 millones, y en lo que va de 2026 se transfirieron más de 8.153 millones de pesos.

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Adopciones: 29 legajos activos en la provincia

En tanto que preguntado por el régimen de adopciones en Neuquén, Adorni se refirió a la información del El Ministerio de Justicia. Informó que actualmente hay 1.983 legajos de familias inscriptas para adoptar en todo el país.

En Neuquén, ese número asciende a 29 legajos activos. A nivel nacional, en el último año calendario se registraron 473 adopciones concretadas y 655 guardas con fines adoptivos otorgadas.

Programa Incluir Salud: la afiliación cayó casi un 30% en el año

También se le preguntó sobre los datos del Programa Federal Incluir Salud muestran una tendencia preocupante en Neuquén. Si en enero de 2024 había 9.988 afiliados, hacia diciembre de ese mismo año la cifra se desplomó a 7.258, lo que representa una caída de casi el 27% en doce meses.

El pico de cobertura se registró en mayo y junio con 10.182 afiliados, seguido de una caída pronunciada en el segundo semestre.

Vialidad: 59 bajas en Neuquén sobre un total de 1.466 en el país

También resopndió sobre la situación de los empelados de Vialidad Nacional. El Ministerio de Economía informó las bajas de trabajadores de Vialidad Nacional.

En Neuquén se produjeron 59 desvinculaciones, sobre un total de 1.466 en todo el país. La antigüedad promedio de los agentes dados de baja en la provincia fue de 13 años.

Narcotráfico: operativos conjuntos y capacitación con intendentes

En materia de seguridad, el Jefe de Gabinete respondió que Neuquén integró distintas iniciativas de coordinación federal contra el narcotráfico. La Dirección de Fiscalización de Precursores Químicos realizó operativos conjuntos con la Policía neuquina en controles de ruta, en el marco del protocolo aprobado por Resolución MS N° 76/25. Además, efectivos provinciales participaron de jornadas de formación sobre fiscalización y transporte de precursores.

SFP Acto reunion por narcotrafico narcomenudeo drogas intendentes funcionarios gobernador (30).JPG El gobernador, intendentes y funcionarios coordinaron acciones para detener la droga en Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

A nivel de gestión municipal, intendentes de localidades neuquinas participaron de una capacitación internacional organizada por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico junto a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), orientada a fortalecer la cooperación frente al avance de las drogas sintéticas.

ANSES en Neuquén: más de 4.327 millones en prestaciones

Las partidas ejecutadas por ANSES en la provincia bajo distintos programas —discapacidad, atención geriátrica y módulos asistenciales— superaron los 4.327 millones de pesos, en un esquema que refleja tanto la superposición de prestaciones como la dependencia histórica de la caja jubilatoria neuquina de recursos externos.