La contundente reacción de Javier Milei tras la explicación de Adorni sobre su declaración jurada

El presidente compartió un mensaje luego de que el funcionario admitiera haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores

El presidente respaldó a su funcionario tras la presentación de su declaración jurada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quedó en el centro de una fuerte polémica política y judicial luego de reconocer públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa, Bettina Angeletti. La admisión se produjo en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo la lupa de la Justicia.

En diálogo con LN+, el funcionario libertario dijo que, junto a su esposa, "ahorramos en negro como todos los argentinos y que son fondos obtenidos previo a su ingreso a la función pública.

De esta forma, el titular de ministros admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus declaraciones juradas anteriores. Según explicó,invirtió unos USD 200.000 y ganó USD 300.000.

Frente a su declaración ante la Oficina Anticorrupción, el presidente Javier Milei brindó su respaldo al jefe de Gabinete y reposteó un contundente mensaje de Santiago Oría, encargado de hacer los videos de la Presidencia, a través de X: "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente".

"La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN", continúa el mensaje de Oría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santiago_Oria/status/2064895149008622010?s=20&partner=&hide_thread=false Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026

"Me dolió un montón que me traten de chorro"

"Hoy buena parte del periodismo hizo un papelón hablando de una ley de la que no entienden nada, tirando la acusación de 'chorros’' a diestra y siniestra con real malicia. Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño", se lee en el mensaje de X.

adorni entrevista declaracion jurada

En la explicación que brindó Adorni, en la entrevista exclusiva tras la presentación de su declaración jurada, reveló: "A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Es terrible. Entendí entonces que no me podía ir", afirmó cuando se le preguntó si pensó en renunciar.

"Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente Milei, de Karina y todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien", aseguró.

Qué dijo Victoria Villarruel tras la presentación de Adorni

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las que criticó duramente al funcionario libertario tras la explicación del origen de los ahorros que incorporó en las rectificaciones de sus declaraciones juradas.

A través de las redes sociales, Villarruel calificó como una "vergüenza" el accionar del jefe de Gabinete y puso en duda sus explicaciones sobre los más de US$500.000 que reconoció no haber declarado antes de ingresar a la función pública.

La reacción de la presidentea del Senado llegó minutos después de la entrevista en LN+. En este contexto, un usuario le preguntó directamente a Villarruel si le creía al funcionario. "No.Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", sostuvo.

villarruel adorni Su mensaje apuntando al jefe de Gabinete surgió ante la polémica por sumar a su esposa, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial.

Previamente, Villarruel había interactuado con un usuario que celebraba su cumpleaños y le pidió, en tono humorístico, una "cascada de éxitos" para la nueva etapa de su vida.

La vicepresidenta respondió con el saludo solicitado y aprovechó para lanzar una nueva ironía dirigida al jefe de Gabinete: "Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2064885398984151078?s=20&partner=&hide_thread=false Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 11, 2026

Su frase hizo referencia a dos de las polémicas que rodearon a Adorni en los últimos meses: la construcción de una cascada artificial en una propiedad familiar y las explicaciones brindadas sobre documentación vinculada a su patrimonio.