Javier Milei destacó el impacto del RIGI usando a Neuquén como ejemplo

El presidente disertó en el Latin Forum, destacando los avances económicos de su gestión. En su discurso hizo referencia al gobernador Rolando Figueroa.

El presidente Javier Milei eligió el Latam Economic Forum para lanzar uno de sus mensajes más contundentes sobre los resultados de su modelo económico: "Gracias al RIGI, Neuquén es la provincia que más está creciendo en Argentina" .

La frase, pronunciada ante más de mil empresarios, banqueros e inversores en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, sintetizó el eje central de su discurso de clausura de la 12° edición del tradicional foro financiero.

Milei habló a partir de las 12:15 y se extendió durante casi una hora. La Casa Rosada entiende este foro como una vidriera central para consolidar expectativas económicas, aislar las críticas de la oposición y acelerar las decisiones de inversión privada en sectores estratégicos. El mandatario cumplió ese guion al pie de la letra: repasó los logros fiscales de su gestión, defendió la baja de la inflación y proyectó un horizonte optimista para los próximos meses.

En clave electoral hacia 2027, Milei fue contundente al abrir su exposición: afirmó que Argentina ya quebrará nuevamente los 500 puntos de riesgo país y que el país mejorará su calificación crediticia —el investment grade— no por la figura de su conductor, sino el día que los argentinos decidan "definitivamente abrazar las ideas de la libertad y sepultar al populismo".

Embed Javier Milei, en el Latam Economic Forum: "Vamos a seguir abriendo la economía argentina" pic.twitter.com/JcFrEuBAHu — C5N (@C5N) May 28, 2026

Sobre la inflación, el presidente retomó los argumentos que ya había desplegado días antes ante ministros y en foros universitarios. Aseguró que haber bajado la inflación le devolvió a los argentinos la posibilidad de planificar sus vidas, y que eliminarla es una condición necesaria para crecer porque quita ruidos sobre el sistema de precios y corrige la asignación de recursos. También admitió la posibilidad de vaivenes en los indicadores, pero remarcó que la tendencia es clara hacia un escenario de menor inflación y mayor crecimiento.

RIGI y Neuquén: el modelo de inversiones que Milei exhibió ante el círculo rojo

Respecto a su presentación de la implementación del RIGI, el presidente Milei destacó al gobernador neuquino Rolando Figueroa y un video que comenzó a circular en redes sociales de sus dichos respecto a este Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

"Hay un fragmento que está circulando en las redes del gobernador de Neuquén, Rolo Figueroa, que dice 'entrar al RIGi me costó en recursos 3,5 millones de dólares y está llevando a la provincia por mil millones de dólares, vaya que por eso Neuquén hoy es la provincia que más crece en la Argentina al 12% anual" expresó el mandatario.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la 12° Edición del Latam Economic Forum

La mención a Neuquén no fue casual. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 como parte del paquete de reformas del Gobierno, ya tiene en la provincia patagónica su caso de éxito más visible, con los megaproyectos de Vaca Muerta como buque insignia.

Más temprano, el ministro Caputo también precisó la magnitud de las inversiones comprometidas bajo el RIGI: afirmó que el Gobierno tiene 140 mil millones de dólares en diferentes proyectos que van a empezar a generar empleo y crecimiento en el corto plazo. Y proyectó que para el final de un eventual segundo mandato el escenario más probable sea la eliminación de todas las retenciones y el impuesto a los débitos y créditos.