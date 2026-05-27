VIDEO: dos motochorros arrollaron violentamente a una mujer, le robaron y huyeron

Ocurrió en pleno centro. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se viralizó.

La inseguridad en la región se mantiene presente en todos los rincones. En esta ocasión, una mujer mayor fue atacada y asaltada por dos motochorros.

Luego del robo, la víctima quedó tendida sobre la vereda y por fortuna fue asistida por un joven que se encontraba en el lugar.

El indignante hecho ocurrió el pasado viernes 15 alrededor de las 19, en pleno centro de Neuquén Capital cuando una mujer caminaba por la vereda de la calle Carlos H. Rodríguez, mirando las vidrieras de los locales.

Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida, dado que fue atacada por la espalda por un par de ladrones en una moto.

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Atacada, robada y abandonada

En cuestión de segundos, los delincuentes la abordaron y tiraron al piso. Allí, rápidamente, uno de los sujetos, quien iba detrás, se bajó del rodado y le quitó la cartera de las manos con todas sus pertenencias.

Por su parte, el otro malhechor no detuvo la marcha y continuó el camino, presuntamente para esperar al cómplice en otro sector.

La mujer quedó visiblemente afectada y dolorida sobre la vereda. Un joven que se encontraba en el lugar asistió a la víctima.

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Denuncia e hipótesis

El caso generó repudio y preocupación en la comunidad. Según testigos, los motochorros estaban acompañados por una camioneta tipo pick up, que los siguió luego de cometer el delito.

La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo de Neuquén Capital.

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Delincuentes encapuchados desvalijó una casa

Otro caso de inseguridad atacó a la provincia de Neuquén luego de que un grupo de cinco delincuentes encapuchados ingresó a un domicilio y con total impunidad desvalijó el lugar, huyendo con el botín a bordo de un automóvil.

El indignante robo ocurrió este martes por la noche, pasadas las 20, en un domicilio de la calle San Pedro, del barrio La Ruca de Centenario, en cercanías del autódromo local. Con un plan organizado, el conjunto de malhechores se acercó a la vivienda a bordo de un automóvil Volkswagen Gol Trend color blanco que luego usaron para cargar los elementos sustraídos.

A través de la cámara de seguridad se puede observar cómo los ladrones se estacionaron frente a la vivienda y, al comprobar que los propietarios no se encontraban, dieron rienda suelta al delito.

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Una vez que comprobaron que el domicilio estaba sin habitantes en su interior, uno de los sujetos ingresó y revolvió todo. Acto seguido, alrededor de los tres minutos, avisó mediante señas a los demás cómplices para que ingresen de culata el auto en el garaje.

Con total impunidad abrieron el portón y comenzaron a cargar varias pertenencias; entre ellas, un televisor tipo Smart TV envuelto en una sábana, un parlante tamaño mediano, herramientas eléctricas y bolsas con ropa, entre otras cosas.

Una vez que desvalijaron la casa, otro de los delincuentes volvió a ingresar a la vivienda para desconectar la cámara de seguridad.

Finalmente, con el botín a bordo del auto y luego de cerrar el portón de la casa, los cinco delincuentes huyeron despacio y con las luces del vehículo apagadas.