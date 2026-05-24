Cayó la banda de motochorros "del Tornado": drogas, armas y tres demorados

A raízn de tres allanamientos, dieron con los delincuentes y secuestraron elementos claves para investigar a esta banda. Uno de los demorados tenía pedido de captura.

En las últimas horas se conoció una serie de allanamientos en Neuquén Capital que terminó con tres demorados y varios elementos secuestrados, vinculados a robos bajo la modalidad " motochorro " de una banda denominada "la banda del Tornado Negro Rojo".

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén y personal de Comisaría n°21 llevó a cabo las tres órdenes de allanamientos vinculadas a diversos hechos delictivos con esta modalidad.

Las diligencias se realizaron en diversos puntos de la ciudad y dieron resultados positivos. Entre los elementos secuestrados se encontró una moto, cascos protectores, prendas de vestir, teléfonos celulares, una balanza digital, un arma de acción neumática y sustancias estupefacientes, elementos presuntamente vinculados a los hechos investigados por la Fiscalía.

Durante los procedimientos, tres personas fueron demoradas. En uno de los domicilios allanados tomó intervención personal del Departamento Antinarcóticos, quienes secuestraron cannabis y clorhidrato de cocaína fraccionada para su presunta comercialización, quedando las actuaciones correspondientes a disposición de la Justicia Federal.

MOTOCHORROS BANDA (1)

Los resultados obtenidos fueron informados a la titular de la Fiscalía de Robos y Hurtos, Dra. Valeria Panoso, en el marco de una investigación que guarda relación con una organización delictiva identificada como la denominada "Banda del Tornado Negro Rojo".

Uno de los delitos que se le atribuye a la banda de motochorros "del Tornado"

A mediados de mayo, se conoció que un grupo de delincuentes que se moviliza en motos tipo enduro robadas y que estaría vinculado a distintos asaltos ocurridos en la región durante los últimos meses, apuntó con un arma a un joven de 19 años para robar su moto Honda Titan CG en Centenario.

En aquel momento, además de la moto, los asaltantes también se llevaron un casco color blanco, azul y negro. Tras concretar el robo, escaparon rápidamente en ambos vehículos y desaparecieron de la zona antes de que llegara la Policía.

motochorro

En Centenario y Neuquén capital crece la preocupación por este tipo de hechos protagonizados por grupos que utilizan motos Tornado, muchas veces robadas, para cometer asaltos rápidos y violentos. La modalidad suele repetirse: actúan de noche, se mueven en parejas, usan cascos para dificultar la identificación y apuntan especialmente a motociclistas.

Vecinos de distintos barrios ya habían advertido en otras oportunidades sobre la circulación sospechosa de motos enduro durante horarios nocturnos. Incluso, en algunos sectores aseguran que los robos bajo esta modalidad se volvieron cada vez más frecuentes y que los delincuentes aprovechan calles poco transitadas para sorprender a sus víctimas.

Los investigadores no descartan que, luego de concretar el robo, los motochorros se den a la fuga por la zona de mesetas, un trayecto utilizado en otros robos similares atribuidos a esta banda. Ese tipo de caminos suele ser elegido por delincuentes que se movilizan en motos enduro debido a la facilidad para perderse rápidamente y evitar controles policiales.