Lo condenaron por microtráfico de droga y ahora tiene prohibido regresar al barrio Valentina Sur

El joven fue condenado por colaborar en el fraccionamiento de sustancias ilícitas en su vivienda. La sentencia contempla una multa, tareas comunitarias y un tratamiento de rehabilitación.

El condenado no podrá regresar a Valentina Sur durante los próximos tres años.

La Justicia de Neuquén condenó a un joven a tres años de prisión de ejecución condicional por colaborar con el fraccionamiento y resguardo de sustancias ilícitas destinadas a la comercialización en su casa de Valentina Sur . Además, Fiscalía le prohibió regresar al barrio del oeste neuquino durante los próximos tres años.

La condena recayó sobre Natanael Jaciel Kristovic, quien admitió su participación en los hechos investigados durante una audiencia realizada este miércoles en la Ciudad Judicial. La resolución se dictó mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la fiscal del caso Eugenia Titanti.

La causa surgió a partir de una investigación en conjunto del Ministerio Público Fiscal y la Policía del Neuquén, cuando llevaron adelante un allanamiento el 10 de marzo de 2026 en la vivienda de Kristovic, ubicada en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina.

Durante el procedimiento se llevó adelante el secuestro de más de 670 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en envoltorios compactos y dosis fraccionadas en cantidades similares. Además, los agentes secuestraron cuatro balanzas digitales de precisión, recortes de nylon, un teléfono celular, 370.400 pesos en efectivo, municiones de distintos calibres y un cargador de arma de fuego.

El allanamiento en la vivienda de Valentina Sur descubrió casi 700 gramos de cocaína fraccionada para su venta. Omar Novoa

El acusado reconoció su responsabilidad durante la audiencia

Durante la audiencia, el acusado reconoció que recibía la sustancia ilícita de un tercero para dosificarla en pequeños envoltorios a cambio de dinero.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el acusado actuó como partícipe secundario en el delito de comercio de estupefacientes, compatibles con la venta de cocaína fraccionada para la venta minorista. Según la teoría fiscal, la función del hombre consistía en colaborar con un tercero en el fraccionamiento y custodia de la droga, sin tener dominio de la actividad ilícita.

Además de la pena de 3 años de prisión en suspenso, Titanti requirió que se le imponga una multa de 22,5 unidades fijas y el decomiso de todos los elementos secuestrados durante el allanamiento.

La resolución se dictó mediante un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la fiscal del caso Eugenia Titanti.

El condenado tendrá prohibido ingresar al barrio Valentina Sur

Entre las reglas de conducta impuestas por la Justicia, Kristovic deberá fijar un domicilio, presentarse cada tres meses ante la Dirección de Población Judicializada y realizar 96 horas anuales de tareas comunitarias, acreditar un oficio o algún tipo de actividad laboral.

Además, otra de las pautas acordadas consisten en que el imputado deberá finalizar sus estudios secundarios y tendrá prohibido regresar al barrio Valentina Sur o no podrá acercarse a menos de 300 metros del sector mencionado.

El juez Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el acuerdo presentado por las partes, declaró la responsabilidad del acusado, fijó la pena e impuso las reglas de conducta.