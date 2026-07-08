Sin motivos, un padre no dejaba viajar a su hija al exterior: la decisión que tomó la Justicia

El juez consideró que la oposición del progenitor no tenía fundamentos y limitaba derechos esenciales de la niña.

Una niña podrá viajar al exterior por tres años pese a la negativa injustificada de su padre.

Una niña de ocho años podrá viajar junto a su madre a cualquier país del mundo durante los próximos tres años, luego de que un juzgado de Junín de los Andes resolviera reemplazar la autorización que su padre se negaba a otorgar sin explicar los motivos.

La decisión fue adoptada a partir de un planteo impulsado por el defensor público civil Claudio Alderete. En la sentencia, el juez consideró que la negativa del progenitor era injustificada y que obligar a la familia a iniciar una causa judicial cada vez que quisiera viajar afectaría el bienestar y los derechos de la niña.

La madre había solicitado inicialmente una autorización para que su hija pudiera salir del país hasta cumplir la mayoría de edad. Como alternativa, pidió que se permitieran distintos viajes familiares que estaban previstos a Chile y España.

En su presentación explicó que el padre vive en otra provincia, mantiene un vínculo esporádico con la niña y se negó a firmar el permiso, pese a los reiterados intentos de diálogo y a una intimación formal. Según se indicó en el expediente, tampoco presentó razones concretas que justificaran su oposición.

El deseo de la niña fue tenido en cuenta

Durante el proceso judicial, el juzgado escuchó a la niña, quien manifestó su deseo de conocer otros países, especialmente Chile y España.

También intervino la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que se pronunció a favor del pedido. El organismo sostuvo que exigir una nueva autorización judicial para cada viaje representaría una carga irrazonable tanto para la menor como para su madre.

“Es necesario garantizarle a la niña el goce real de su derecho al esparcimiento y a la vida familiar, derechos que no deberían verse comprometidos por una actitud de desinterés y desentendimiento de las obligaciones propias de la responsabilidad parental asumida por el progenitor”, señaló la defensora en su dictamen.

Al momento de resolver, el juez tuvo en cuenta el interés superior de la niña, su derecho a disfrutar de actividades recreativas y familiares y la falta de una oposición debidamente fundamentada por parte de su padre.

De esta manera, entendió que la negativa paterna funcionaba como un obstáculo para el ejercicio de sus derechos y decidió suplir judicialmente el consentimiento.

La autorización no será hasta la mayoría de edad

Pese a aceptar el planteo principal, el magistrado rechazó que la autorización se extendiera hasta que la niña alcanzara la mayoría de edad. Según explicó, una medida de ese alcance dejaría prácticamente sin contenido el ejercicio compartido de la responsabilidad parental durante un período demasiado prolongado.

“El requerimiento de que ambos progenitores presten consentimiento para que un hijo menor de edad salga del país no es un capricho burocrático, sino una garantía de control y de coparentalidad”, sostuvo el juez.

En ese sentido, remarcó que reemplazar de manera permanente la autorización paterna implicaría anular el derecho y el deber del progenitor de intervenir en decisiones relevantes relacionadas con su hija.

Por ese motivo, consideró que otorgar el permiso durante tres años representaba una solución equilibrada: permite que la niña viaje con su madre sin atravesar constantes trámites judiciales, pero conserva la posibilidad de revisar la situación una vez vencido ese plazo.

La sentencia también destacó que iniciar una causa por cada viaje, ante un padre que se niega sistemáticamente sin motivos válidos, provoca un desgaste innecesario de tiempo, recursos y bienestar para toda la familia.

Finalmente, la Justicia autorizó a la niña a salir de la Argentina acompañada por su madre y viajar a cualquier destino internacional durante un período de tres años.