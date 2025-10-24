Cipolletti: madre gana batalla legal y podrá viajar con sus hijas sin la firma del padre

El Poder Judicial de Cipolletti autorizó a una mujer a viajar con sus hijas al exterior sin la autorización del papá, al que no pudieron ni ubicar.

La Justicia de Cipolletti avaló el pedido de una madre para viajar con sus hijas

Una mujer que cría sola a sus dos hijas adolescentes obtuvo una resolución judicial que le permitirá salir del país junto a ellas sin contar con la firma del padre , quien desde hace años permanece inubicable y no muestra interés en sus hijas. La decisión fue dictada por una jueza de Cipolletti , que valoró el interés superior de las adolescentes por sobre la ausencia y el incumplimiento paterno.

El expediente fue tramitado en una unidad procesal de familia de la ciudad. En su presentación, la madre explicó que necesitaba la autorización para concretar un viaje al exterior con fines recreativos, de entre una y dos semanas, y solicitó que la habilitación se mantuviera vigente hasta que ambas alcanzaran la mayoría de edad. Argumentó que el padre no sólo está ausente de la vida de las jóvenes, sino que tampoco cumple con la cuota alimentaria fijada en un expediente anterior, donde también se había declarado su inubicabilidad.

Ante la imposibilidad de contactarlo, el tribunal designó un defensor de ausentes para representar al progenitor, una figura prevista en el Código Civil y Comercial cuando una de las partes no puede ser localizada. Asimismo, intervino la Defensora de Menores , quien entrevistó a las adolescentes y emitió un dictamen favorable al pedido de la madre. En su informe, destacó que el viaje no implicaba un cambio de residencia ni una radicación definitiva fuera del país, sino una oportunidad de descanso y recreación familiar.

“La falta de colaboración del progenitor no puede obstaculizar derechos básicos como el esparcimiento y la vida familiar”, remarcó la defensora en su dictamen. Además, sostuvo que el desinterés paterno no debía condicionar la posibilidad de que las adolescentes disfrutaran de experiencias compartidas con su madre.

Juzgado de familia Cipolletti El Poder Judicial de Río Negro, autorizó a viajar a dos adolescentes con el solo permiso de la madre y sin la firma del padre. Anahí Cárdena

La resolución de la Justicia

Al evaluar el caso, la magistrada consideró el marco normativo del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la necesidad de consentimiento de ambos progenitores para la salida del país de menores de edad. Sin embargo, ponderó el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, como criterio rector de su decisión.

La jueza señaló que la ausencia y desinterés del padre estaban suficientemente acreditados por los antecedentes judiciales y que no resultaba razonable exigir a la madre la reiteración de trámites cada vez que quisiera viajar con sus hijas. Por ello, resolvió autorizar la salida del país de las adolescentes en compañía de su madre o de la persona que ella designe, con vigencia hasta que ambas cumplan la mayoría de edad.

La resolución aclara expresamente que la medida no implica un cambio de residencia ni una radicación definitiva en el extranjero, sino una autorización de carácter temporal que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las menores.

El fallo es nuevamente un ejemplo de aplicación efectiva de los principios de protección integral de la infancia y de igualdad parental, frente a situaciones en las que el abandono o la falta de responsabilidad paterna podrían convertirse en un obstáculo para la vida cotidiana de las familias monoparentales.