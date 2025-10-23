Estatales de Neuquén: cuándo cobran los sueldos y de cuánto es el aumento

La Provincia le puso fecha al pago de haberes correspondiente a octubre, que llegarán con aumento.

La totalidad de los estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día.

La totalidad de los trabajadores estatales de Neuquén y el sector pasivo del ISSN cobrarán el mismo día. Los salarios incluirán el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Como cada mes, el gobierno de la provincia informó que los haberes de octubre para los trabajadores de la administración pública y jubilados estarán depositados el viernes 31 de octubre, último día hábil del mes, en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Tal como estaba previsto, la provincia confirmó que el pago incluirá el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Casa de gobierno nueva baranda (4) Claudio Espinoza

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que esta suba corresponde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados-.

Como viene sucediendo a lo largo de la gestión, el pago se hará efectivo antes de que termine el mes: el 31 de octubre. Ese día cobrarán los agentes del Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, Administración Central y Organismos Descentralizados, al igual que jubilados, pensionados y retirados del ISSN.