Echaron a dos estatales neuquinos por ola de faltazos sin causa

Se engrosó la lista de desvinculados del Estado en el marco del proceso de depuración de empleados con irregularidades , indisciplina e incumplimiento que lleva adelante el gobierno de la provincia de Neuquén . Dos faltadores compulsivos pasaron a formar parte de la nómina de despedidos.

Se trata de una portera del sistema educativo y de un agente del área de Familia , que incurrieron en inasistencias injustificadas a sus lugares de trabajo, por lo cual recibieron la imputación por abandono de cargo , que condujo a su desafectación .

Las cesantías son parte del programa de ordenamiento y trasparencia , que hace al cuidado de los recursos del Estado , que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa ni bien asumió, a la vez que multiplicó las partidas presupuestarias de las áreas esenciales: educación, seguridad, salud y construcción de rutas.

El gobierno llamó otra vez a paritarias anticipadas, pero un día después de las elecciones.

Empleo público, en la mira

La tolerancia cero alcanzó esta vez a Valeria Liliana Quilodrán, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio del Centro de Formación Profesional N 12 de Neuquén. Lo que hizo, en las últimas horas, el Ejecutivo fue convalidar la resolución que el Consejo Provincial de Educación (CPE) emitió el del 6 de agosto de 2025 e imponerle la sanción de cesantía.

El sumario se lo habían iniciado el 5 de octubre de 2023 por las inasistencias injustificadas que habían detectado, tanto del 20 al 24 y del 27 al 31 de marzo como del 3 al 5 de abril de ese año.

Según consta en documentación oficial, el 10 de octubre de 2024 ya le habían aplicado una suspensión de 25 días hábiles sin goce de haberes por faltazos injustificados el 28 de enero; 9, 10, 23 y 25 de febrero; 4, 7, 9, 10, 21 y 22 de marzo, todos de 2022.

Los empleados públicos de todo el país celebran hoy su día.

En el decreto de cesantía se recordó que los agentes de la administración provincial neuquina están obligados a prestar servicios “con eficacia, capacidad y diligencia”. Y que una de las causales de cesantía es el abandono del servicio sin causa justificada. Respecto de la ahora ex portera, los auditores le endilgaron “desinterés por su trabajo” y reincidencia en “una conducta que flanquea el deber básico de trabajar”.

De la inasistencia al despido

También recayó sanción de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial sobre el ahora ex agente Juan Pablo Oscar Díaz, quien era personal de planta permanente de la subsecretaría de Familia del ministerio de Gobierno.

Le endilgaron abandono de cargo por inasistir en forma injustificada a su puesto laboral desde el 28 de febrero al 3 de marzo; del 6 de marzo al 10 de marzo y del 13 de marzo al 17 de marzo, todos de 2023.

Como en otros casos, se impartió la orden de realizar las auditorias pertinentes para establecer si cobró (en sus sueldos) las jornadas no trabajadas. Llegado el caso, le reclamarán que devuelva esas sumas. Si no lo hace, actuará la Fiscalía de Estado a través de la vía judicial.

El sumario se lo habían iniciado el 25 de septiembre de 2023, y avanzó rápidamente debido a la decisión del gobierno actual de acelerar estos trámites que eran sumamente engorrosos.