EE.UU. y Argentina firmaron un acuerdo por US$20.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro de Estados Unidos firmaron un acuerdo de estabilización cambiaria por US$20.000 millones.

La entidad argentina y el Departamento del Tesoro norteamericano suscribieron el convenio de intercambio de monedas, swap, por U$20.000 millones para reforzar las reservas de la autoridad monetaria y “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

Asimismo, indicaron que el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible.

El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica.

"Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales", afirmaron.

Bessent había anunciado a través de su cuenta de X, que: “Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar, de inmediato, las medidas excepcionales que fueran necesarias para estabilizar los mercados”.

Por su parte, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había destacado que: “Hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas, básicamente día tras día, con total dedicación para completar la documentación asociada al swap, y esperamos que muy pronto podamos ejecutar el acuerdo de libre mercado que contendrá los términos del swap”.

La dura declaración de Donald Trump sobre Argentina: "Están muriendo y los ayudaré"

En las últimas horas se conocieron durísimas declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habló sin filtro sobre la realidad financiera de Argentina.

A bordo del avión presidencial Air Force One, Trump reveló que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna de Argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo. Pero en ese contexto, realizó una descripción brutal sobre la situación del país: "Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo".

Trump justificó su posible ayuda por su buena sintonía con el mandatario argentino. "Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre, me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede", afirmó según publica NA.

Acto seguido, el mandatario estadounidense remató: "Pero no hagas (le dijo a la cronista) que parezca que les va muy bien. Se están muriendo. ¿De acuerdo? Se están muriendo", remató con crudeza el mandatario estadounidense.