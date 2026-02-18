Javier Milei viajó a EE.UU para participar de la primera sesión de la Junta de la Paz de Trump

El Presidente estará presente en el encuentro inaugural del organismo para intentar desescalar conflictos bélicos impulsada por el presidente de Estados Unidos.

El presidente Javier Milei emprendió su primer viaje a Estados Unidos de este 2026 para asistir a la sesión inaugural de la Junta de Paz convocada por Donald Trump.

La delegación compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, partió este mediodía a las 13.20 rumbo a Washington con intención de aterrizar en la capital estadounidense a las 23 de este miércoles.

En la previa a iniciar sus compromisos internacionales, el mandatario recibió en la quinta de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir los pasos a seguir ante el conflicto abierto por el cierre de la planta de la empresa productora de neumáticos.

Javier milei donald trump (2)

Durante el desayuno, Milei instruyó al ministro coordinador a que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, convocara una audiencia para notificar a la familia Madanes Quintanilla y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que el Ejecutivo dictaría la conciliación obligatoria por quince días.

Ordenada la agenda local, el libertario se dispuso a protagonizar una nueva visita exprés a Estados Unidos, país al que retornará a principios de marzo para participar de la Argentina Week. En ocasión de su decimocuarto viaje, Milei disertará durante la ceremonia inaugural de la Junta de Paz que creó el republicano para “asegurar una paz duradera en áreas amenazadas por conflictos”, con la idea de afianzar el predominio de Estados Unidos fuera de las estructuras internacionales tradicionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el republicano detalló además su plan para concluir la guerra entre Israel y Palestina y la reconstrucción en Gaza.

Junta de la Paz: las dudas de algunos países y la importante suma para incorporarse

El lanzamiento del organismo, fechado el 29 de septiembre de 2025, generó resquemores en países de Europa, Rusia y China, que optaron por mantenerse al margen al igual que Japón, Canadá, México y Brasil. Como la Argentina, confirmaron también su participación Israel, Qatar, Turquía, Camboya, Albania, Armenia, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Hungría, Egipto, Indonesia, entre otros. De la región solo Paraguay y El Salvador suscribieron.

donald trump junta de la paz

En base a lo anunciado por la organización, las naciones abonaron mil millones de dólares para la adquisición de un “asiento permanente”. Sin embargo, según difundió Infobae, en el oficialismo aclararon que la Argentina no depositará la cifra solicitada.

Aún en pleno diseño del discurso, el Presidente tiene previsto reafirmar la alianza que mantiene con Estados Unidos y se espera que profundice su crítica a los organismos multilaterales, una arista que ha explorado en otros discursos. Además, fuentes al tanto del primer bosquejo del documento, revelaron que se mostará se alineado a los planes de Trump para la franja de Gaza.

Hasta entonces no mantiene más actividades en la agenda que podría ampliarse durante las próximas horas. Es que la delegación estará casi diez horas en viaje, por lo que el mandatario utilizará el tiempo libre para afinar los detalles de su exposición junto al canciller y evaluar los posibles compromisos.