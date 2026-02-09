El descargo de la presentadora que leyó un insulto contra Javier Milei
Durante la Fiesta Nacional del Mate, Sonia Fernández leyó un cartel del público con agravios al Presidente. Hubo gran repercusión política y mediática.
La Fiesta Nacional del Mate en Paraná quedó envuelta en una controversia cuando la presentadora Sonia Fernández leyó en voz alta un cartel del público con insultos contra Javier Milei. Tras la repercusión, la conductora difundió un descargo en el que se disculpó por lo ocurrido y reconoció que fue un error incluir ese mensaje en plena celebración.
Inicialmente la conductora dijo: “Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo”. Luego les dijo a los asistentes: “¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.
Su colega le dijo: “Sos comunicadora, Sonia”. Luego Fernández leyó el polémico mensaje del cartel: “Milei, la c... de tu m...”. Luego la conductora dijo: “Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”.
El descargo de la conductora de la Fiesta Nacional del Mate
Frente a la fuerte polémica por haber leído un insulto contra el Presidente en la Fiesta Nacional del Mate, Fernández publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, titulado “Aclaración y disculpas” por su accionar: “Ante lo ocurrido anoche en la Fiesta Nacional del Mate, quiero expresar una postura y un sentimiento”.
La periodista mencionó: “Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente. El cartel expresaba un insulto a Javier Milei. No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo. No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión".
Fernández reiteró su pedido de disculpas: “Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial”.
La conductora dijo: “Gracias a las miles de personas que me han apoyado. (Estoy en todas las redes sociales y en los principales medios nacionales por algo tan poco feliz). No me gusta esa exposición. Gracias también a aquellas que, conociendo mi conciencia crítica, también me expresaron su postura”.
Fernández aclaró: “No es retroceder en mi pensamiento. Está claro que ese pensamiento está y estará siempre en apoyo de lo nacional y popular y en defensa de la cultura. Sin embargo, me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario”.
Para finalizar, la periodista expresó: “Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo. Dicho esto, doy por terminado el tema y sus efectos. Gracias por todo, nuevamente”.
