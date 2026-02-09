Video del robo cinematográfico en Italia: fingieron un operativo y explotaron un blindado

El ataque ocurrió en el sur del país, donde los asaltantes bloquearon la vía con vehículos incendiados y usaron explosivos para acceder al dinero transportado.

Un robo cinematográfico conmociona a Italia , donde una banda armada simuló un control policial para detener un camión de caudales en la ruta. Tras cerrar el paso con autos en llamas, los atacantes hicieron detonar cargas para abrir el blindado y se enfrentaron a tiros con las fuerzas de seguridad . Parte del grupo fue detenido, mientras el resto logró escapar con un botín millonario.

El ataque ocurrió al sur del país, cerca de las 8:30 (hora local) y dejó como saldo un tiroteo con los Carabineros , dos detenidos y la mayor parte de la banda prófuga, con un botín estimado en dos millones de euros.

El operativo destacó por el nivel de sofisticación. Los atacantes emplearon vehículos camuflados como patrulleros para simular un control policial y obligaron a detenerse tanto al blindado como a su custodia. De acuerdo con la reconstrucción de la prensa, “al menos cinco o seis integrantes, algunos disfrazados de policías, bloquearon completamente la vía”.

Según detalló la prensa, como parte del plan, incendiaron varios automóviles en la autopista para provocar un embotellamiento, lo que permitió abordar el camión. “Le colocaron un explosivo para poder acceder al interior”, explicó un periodista italiano, quien subrayó la coordinación y frialdad del grupo.

Después, rodearon el blindado e intentaron abrirlo, primero con armas largas y luego mediante explosivos. “Colocaron explosivos y volaron las puertas traseras. En ese momento, una patrulla de Carabineros logró atravesar el bloqueo, desatando un fuerte intercambio de disparos.

En medio de la confusión, la mayoría de los asaltantes consiguió escapar. “Algunas fuentes indican que ya hay dos detenidos, pero el resto del grupo se habría escapado”, puntualizó Serbin Pont, aclarando que la mayoría permanece fugitiva. El botín asciende a al menos dos millones de euros, una cifra que algunos panelistas consideraron baja para semejante operativo.

De acuerdo a datos brindados por la prensa italiana, el camión era relativamente pequeño, lo que podría explicar la cifra. No obstante, la cantidad exacta de billetes varía según la denominación, por lo que el monto en efectivo podría diferir.