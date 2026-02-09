Una tiktoker se volvió viral tras afirmar que los pobres no deben tener hijos: "No tenés derecho"

Una joven quedó en el centro de la polémica en redes sociales luego de realizar un descargo sobre la pobreza y tener hijos. El intenso debate que se generó.

En las últimas horas una joven quedó en el centro de la polémica tras publicar un video en el que cuestiona a las personas bajo pobreza y la paternidad, afirmando que "no tienen que tener hijos". El video de la tiktoker se volvió viral e invitó a varios internautas a dar su opinión al respecto.

En el video con duración de 1 minuto, la creadora de contenido, identificada como Keila Rodríguez , realizó un fuerte descargo: " Los pobres no tienen que tener hijos . Si venís con la panza vacía, no tenés derecho a traer más hambre al mundo". Mientras una gran cantidad de personas expresó su repudio y señaló el carácter estigmatizante del mensaje, también hubo quienes salieron a defenderla.

De inmediato, cuestionó a quienes deciden tener hijos sin contar con recursos básicos: "Si no tenés para comprar un churrasco, ¿qué hacés trayendo chicos al mundo en esas condiciones? ".

Una tiktoker se volvió viral tras afirmar que los pobres no deben tener hijos

La polémica frase de la tiktoker que generó gran repudio: "Cerramos las piernitas"

Estas palabras fueron el detonante de una confrontación de posturas en el entorno virtual. En otro pasaje de su video, la joven apuntó contra los discursos que defienden la maternidad y la paternidad más allá de la situación económica. “Cuando viene la gente moralista y te dice: '¿Pero qué, los pobres no tienen derecho a tener hijos?'. No, no, no tienen que tener hijos”, sostuvo.

Frente a estas declaraciones, Keila explicó que criar a un bebé implica afrontar gastos básicos desde los primeros meses de vida y puso el foco en la alimentación. "Un bebé como básico necesita leche. Y una leche buena, no la más barata que conseguís en el súper, que le cae como una patada al estómago", remarcó.

tiktoker bebes

Luego, siguió: "Necesitan un montón de cosas, y ni hablar cuando crecen que arrancan el jardín, después arrancan el colegio que necesitan más ropa, más zapatos, más comodidades".

Al finalizar su descargo, la tiktoker cerró con una frase aún más polémica: "Cerramos las piernitas, guardamos el pajarito y se va a dormir, o te cuidás y no tenés hijos”. El contenido acumuló miles de reproducciones y generó reacciones divididas en las redes sociales.

En el posteo que realizó en su cuenta de TikTok, la joven cosechó varios comentarios. Desde "nunca hablo de amor y paciencia.... todo material", "al fin alguien que lo diga", "la gente que menos tiene son laa que mas traen hijos al mundo. Con que necesidad??" hasta quienes la trataron de "clasista", "porque no te pones a estudiar y dejar de pensar bobadas", entre otros.

