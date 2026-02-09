Se demoran las ventas de Carrefour, Burger King y otras empresas: el motivo

Las negociaciones se estiran por diferencias en las valuaciones y la expectativa de un escenario económico más estable.

Las negociaciones para vender Carrefour, Burger King y otras compañías siguen abiertas y se estiran por diferencias en las valuaciones.

La venta de Carrefour, Burger King y otras empresas en el país avanza con más lentitud de la prevista. Aunque las conversaciones llevan meses y algunos procesos fueron anunciados, las operaciones no terminan de cerrarse : los vendedores evalúan que los activos podrían valer más adelante y la menor presión desde el exterior para desprenderse de negocios locales permite estirar los tiempos.

A todo esto, se suma un punto de quie­bre. Luego de ‘mas­ti­car’ la deci­sión, algu­nas ven­tas se lan­za­ron cuando las casas matri­ces tenían urgen­cia. Ahora, frente a seña­les del Gobierno de un cam­bio de rumbo, ya no están tan urgi­das.

Pre­fie­ren esti­rar los tiem­pos ante una menor pre­sión y pre­cios de los acti­vos que siguen bajos, pero que pau­la­ti­na­mente pue­den recom­po­nerse.

Francisco De Narváez: el principal candidato a quedarse con Carrefour

En retail, avan­zan con cau­tela las con­ver­sa­cio­nes por Carre­four, cuya sede cen­tral en Fran­cia con­trató a Deuts­che Bank para la bús­queda de com­pra­do­res para sus 700 sucur­sa­les y su banco en la Argen­tina. El can­di­dato favo­rito es Fran­cisco De Nar­váez, dueño de Chan­go­mas, que en noviem­bre pre­sentó una oferta por alre­de­dor de US$ 1.000 millo­nes para con­ser­var la marca. Lo hizo junto con L. Cat­ter­ton, fondo de inver­sión pri­vado más grande del mundo, del que ya es socio en Rap­so­dia, Caro Cuore y Baby Cot­ton.

La venta de los súper apun­taba a fir­marse antes de fin de 2025, con el cie­rre for­mal a ini­cios de 2026. En tanto, la trans­fe­ren­cia del banco puede demo­rar por la auto­ri­za­ción del Banco Cen­tral, al tra­tarse de dos con­tra­tos por sepa­rado. Pero no hubo nove­da­des.

Francisco De Narváez

En la indus­tria, des­ta­can que la puja por el pre­cio no es solo por las tien­das, sino tam­bién por los inmue­bles que ocu­pan, y que los fran­ce­ses no están dis­pues­tos a salir en cual­quier con­di­ción.

¿Qué suerte correrá Burger King?

En Bur­ger King, se disipó el inte­rés ini­cial de gru­pos que se vie­ron atraí­dos, pero que luego duda­ron de la ren­ta­bi­li­dad con un con­sumo estan­cado y cos­tos en alza.

Su licen­cia­ta­rio mexi­cano Alsea quiere enfo­carse en mar­cas estra­té­gi­cas, como Star­bucks. En la bús­queda que activó BBVA, picó en punta Julio Gauna, fun­da­dor de la cadena de ham­bur­gue­sas El Desem­barco, con 97 loca­les en el país. Pero se bajó “por el desa­fío que con­lleva”, le con­firmó a este medio.

“Abri­mos entre tres y cinco sucur­sa­les por semana, y tene­mos 78 en obra. En junio debe­ría­mos estar en 150. Implica asu­mir un riesgo alto y com­pli­car lo mejor que tene­mos”, admi­tió pese a que en octu­bre su empresa –dueña tam­bién de las cade­nas Mr. Tasty y Mila and Go– informó que estaba en la última ins­tan­cia con Bur­ger.

Burger King

Tam­poco hizo una oferta Desa­rro­lla­dora Gas­tro­nó­mica, que sonaba como can­di­data y es dueña de las cade­nas Ken­tucky, Dandy, Sba­rro y Chic­ken Chill. Mien­tras tanto, BBVA eva­lúa otras posi­bi­li­da­des, toda­vía en etapa pre­li­mi­nar.

Empresa láctea también busca inversores

La situa­ción de otros rubros como el lác­teo com­pli­ca­ron a Veró­nica, que en julio reci­bió inte­rés de inver­so­res loca­les y extran­je­ros, pero el pro­ceso se trabó. El retraso llevó a la lác­tea de más de 90 años a enca­rar una rees­truc­tu­ra­ción con una pará­li­sis de su pro­duc­ción y pos­po­ner pagos de suel­dos. Se prevé que pedirá la aper­tura de su con­curso de acree­do­res.

La bra­si­leña Raí­zen tiene abierto el pro­ceso hace tiempo, pero no le con­ven­cie­ron las ofer­tas prin­ci­pal­mente por el pre­cio de su nego­cio local de downs­tream, 800 esta­cio­nes de ser­vi­cio Shell y la refi­ne­ría Dock Sud, combo valuado en US$ 1.900 millo­nes. El que más chance tiene es Mer­cu­ria Energy Group, que lidera José Luis Man­zano y de capi­ta­les sui­zos.

La Verónica Lácteos

“Cada pro­ceso tiene su espe­ci­fi­ci­dad. Algu­nos no reci­bie­ron tanto inte­rés por el tipo de nego­cio y en otros se dis­cute en deta­lle la valua­ción. Para que se con­crete un deal, se tiene que caer varias veces antes”, con­si­deró Miguel Arri­goni, de First Capi­tal.

“Se nego­cian con­tin­gen­cias, ajus­tes de pre­cios, for­mas de pago y acuer­dos de mana­ge­ment y accio­nis­tas. Somos un país en el que cerrar una tran­sac­ción cuesta, a dife­ren­cia de otros con menos regu­la­cio­nes y más com­pe­ten­cia”, sumó Igna­cio Aquino, de PwC Argen­tina.

“Antes prác­ti­ca­mente no había ofe­ren­tes, de a poco se están pre­sen­tando más. En pro­ce­sos con varios, hay una demora en la con­cre­ción. Una marca fuerte suele no estar dis­puesta a ven­der barato”, dijo Vale­riano Gue­vara Lynch, de Allende & Brea.