Carrefour busca concretar la venta antes que termine enero: quién podría ser el próximo dueño

La cadena francesa busca cerrar un proceso de más de 10 meses. Qué empresas podrían quedarse con la operación.

Carrefour busca cerrar su salida del país antes de que termine enero.

El grupo Carrefour apura la iniciativa para vender su filial en Argentina. Las negociaciones se retomaron luego de un cuarto intermedio por las fiestas de fin de año. El gigante francés de los supermercados considera varias ofertas.

Uno de los principales interesados es el empresario argentino Francisco De Narváez , que posee el 60% del Grupo GDN, propietario de ChangoMás en la Argentina. El 40% restante de GDN pertenece al fondo L’ Catterton, con el cual presentó una oferta cercana a los 1.000 millones de dólares por Carrefour , que cuenta con unos 700 locales y más de 17.000 empleados en el país.

En paralelo, a última hora del viernes se conoció un movimiento clave dentro del sector: De Narváez vendió la cadena de supermercados Ta-Ta , con fuerte presencia en Uruguay, al Grupo Vierci. “La venta de Ta-Ta es una garantía de que el empresario cuenta con respaldo financiero para avanzar con la compra”, señalaron a El Cronista fuentes del sector.

Es decir, De Narváez quiere manejar la filial local de la cadena francesa por fuera de ChangoMás cuyo nombre nació tras la compra, en el 2020, de los activos locales de Walmart.

Según publica el mismo medio, en 15 días se debería conocer el nuevo dueño de la operación local de Carrefour.

Los otros interesados

A De Narváez se le suman otros dos interesados: Coto que se habría unido al fondo norteamericano Klaff Realty, dueño de Tienda inglesa en Uruguay; y el grupo peruano Intercorp que fue el último en subirse a la puja por Carrefour. En ese país opera marcas como Plaza Vea. Makro, Vivanda y Mass.

La operación ya lleva más de 10 meses y según fuentes del sector sería muy probable que se concretara a fines de este mes de enero.

Carrefour está presente en la Argentina desde 1982. Comenzó con el formato de hipermercados, se expandió con fuerza durante los años 90 y luego incorporó otras cadenas, como Eki. En los últimos años, reforzó su estrategia de cercanía con Carrefour Express, formato con el que ya suma unas 450 tiendas.

De Narváez podría pasar a dominar el sector

La principal franquicia de De Narváez, Chango Más, es independiente a la sociedad que tiene con L.Catterton.

Sin embargo, la escala de Carrefour -con su red de cercanía (Express) y su dominio en el AMBA- es la pieza que le falta para controlar el mercado y pasar a dominar el sector.

Ocurre que las 700 sucursales de Carrefour se distribuyen en híper, 80 market, 35 mayoristas y 450 del modelo Express.

Además, opera una entidad financiera propia como es el Banco de Servicios Financieros, una red de personal de 17.000 empleados, operaciones en 110 municipios y una posición de mercado del 21,1%.

De hecho y más allá de que sean dos sociedades independientes, el empresario pasaría a controlar cerca del 29% del mercado, con 800 sucursales y casi 40.000 empleados, aunque con poca superposición geográfica ya que Changomás es fuerte en el interior y Carrefour en CABA/GBA).

A nivel global, Carrefour inició un proceso de ordenamiento global para concentrarse en los mercados que considera estratégicos: Francia, España y Brasil. En julio de este año, la compañía francesa vendió su filial italiana. Además, tiene bajo análisis las operaciones en Rumania, Bélgica y Polonia.