Tragedia: sufrió un infarto mientras manejaba, provocó un choque múltiple y murió

El fatal hecho ocurrió en horas de la noche, y dejó además a varias personas con graves heridas.

El conductor de un Peugeot 207 habría perdido el control del vehículo de manera repentina.

Un impactante choque múltiple ocurrió en horas de la noche, luego de que un hombre sufrió un infarto mientras conducía y dejó como resultado a otras personas con heridas leves. El hombre finalmente falleció

El hecho ocurrió alrededor de las 23:50 horas en la intersección de Sánchez de Bustamante y Lavalle, donde colisionaron dos vehículos. Testigos del lugar indicaron que el conductor de un Peugeot 207 , que circulaba por la calle Lavalle, habría perdido el control del vehículo de manera repentina , subió a la vereda y terminó impactando contra la parte trasera del lado del conductor de una Peugeot Partner que se encontraba en la intersección.

El fuerte golpe contra la Peugeot Partner provocó que el vehículo girara sobre sí mismo y terminara chocando contra el Suzuki Fun que estaba estacionado en las inmediaciones.

Inmediatamente personal del SAME acudió al lugar, realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y trasladó al automovilista al Hospital Ramos Mejía, quien se encontraba en grave estado.

Un fallecido y varios heridos

Según informaron fuentes médicas, el hombre ingresó con politraumatismos y paro cardiorrespiratorio, y falleció poco después pese a los intentos del equipo de salud.

Los ocupantes de la camioneta utilitaria también fueron trasladados al mismo hospital, aunque solo presentaban contusiones leves y latigazo cervical, por lo que quedaron fuera de peligro.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, todo indica que el conductor habría sufrido una descompensación o un infarto mientras manejaba, lo que le hizo perder el control del automóvil y derivó en el choque múltiple.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), bajo la intervención de la fiscal Florencia Paglianiti. Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y confirmar la causa del fallecimiento.

