Choque en cadena en la Autovía Norte: cuatro autos involucrados

Un accidente con varios vehículos involucrados genera demoras y obliga a reducir la velocidad en un sector clave del tránsito neuquino.

Un choque en cadena que involucró al menos cuatro vehículos provocó complicaciones en la circulación y encendió una alerta para quienes transitan por la zona . La recomendación principal es manejar con extrema precaución , respetar las indicaciones y prever demoras.

El siniestro ocurrió este lunes, minutos después de las 16, en el sector de la Cuesta del Maida y la Autovía Norte , un punto de alto tránsito que conecta distintos sectores del área metropolitana. Tras el impacto múltiple, el flujo vehicular quedó reducido y con circulación intermitente , lo que generó filas y maniobras lentas.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron datos oficiales sobre personas heridas , aunque sí daños materiales en los rodados involucrados. En el lugar trabaja personal de tránsito y fuerzas de seguridad para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes, mientras se realizan las tareas necesarias para despejar la calzada.

Se pide a los conductores disminuir la velocidad, mantener distancia de frenado y evitar sobrepasos en el sector afectado. También se sugirió, en la medida de lo posible, buscar vías alternativas hasta que la situación quede completamente normalizada.

vuelco bajada del maida (2).jpg Rigo Castaño

De acuerdo con la información confirmada por la Policía a LM Neuquén, no hubo personas heridas como consecuencia del choque. Todos los ocupantes de los vehículos involucrados resultaron ilesos y solo se registraron daños materiales.

Personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y asistir a los conductores, lo que permitió despejar rápidamente la calzada. Tras las tareas realizadas, el tránsito quedó completamente normalizado en la zona.

"No fue necesaria la participación de personal de Salud. Los conductores se pasaron los datos necesarios entre ellos y se despejó la vía", afirmaron fuentes policiales.

Otro choque en cadena en Neuquén

El pasado lunes, alrededor de las 9:20, se registró un choque en cadena sobre la Avenida Mosconi, ex Ruta 22, y Solalique, donde cinco autos y camionetas quedaron involucrados. Debido a la extensión del siniestro, se produjo una larga fila de vehículos que, de acuerdo a lo relevado, llegó hasta calle El Cholar.

choque en cadena ruta 22 eton Sebastián Fariña Petersen

El hecho ocurrió a la altura de la Terminal de Ómnibus, en el semáforo que ordena el tránsito para acceder a la vía principal. El mayor colapso de la ruta se dio en la mano de Plottier a Neuquén, con autos varados hasta la altura del Casino Magic.

Por este motivo, para descomprimir y permitir el avance de los vehículos, desviaron el tránsito por colectora, a la altura de la empresa Tecpetrol, según informó LU5.