Alerta Nati: desesperada búsqueda de un adolescente de 14 años

La Policía de Neuquén pide colaboración a la comunidad para hallarla. Ante cualquier información, contactar a la Comisaría más cercana.

La Policía de la provincia de Neuquén activó una Alerta Nati para hallar a una adolescente de 14 años cuyo paradero es desconocido. La medida busca ampliar la difusión de su búsqueda y solicitar la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizarla.

De acuerdo al reporte difundido por las autoridades, se trata de Martina Nahiara Mellado, de 14 años. La adolescente es de contextura física delgada , mide aproximadamente 1,60 metros de altura , tiene tez blanca , ojos marrones y cabello negro . Al momento de su desaparición, vestía ropa completa de color gris .

La publicación oficial incluye además una imagen de la adolescente con el objetivo de facilitar su reconocimiento y ampliar el alcance de la búsqueda en todo el territorio provincial.

El caso se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía IV de la Circunscripción Judicial de Villa La Angostura, que coordina las actuaciones junto a la Comisaría 28°. Desde allí se realizan distintas tareas investigativas y operativas para dar con el paradero de la menor.

Alerta Nati- Adolescente

Desde la Policía solicitaron a cualquier persona que tenga información relevante que se comunique de manera inmediata con los canales oficiales. Ante cualquier dato, se puede contactar a la Comisaría 28° a los teléfonos (2944) 494121 o 494121, o bien acercarse a la dependencia policial más cercana.

También recordaron que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para reconstruir los movimientos de la adolescente y colaborar con su pronta aparición.

Qué es la Alerta Nati

La Alerta Nati es un protocolo provincial que permite la difusión rápida y masiva de información sobre la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Incluye la publicación de datos personales, características físicas y vestimenta, y se difunde a través de medios de comunicación, redes sociales y organismos oficiales.

El objetivo principal es agilizar la búsqueda en las primeras horas, consideradas determinantes en este tipo de casos, y reforzar el rol de la comunidad como actor clave en la localización de personas desaparecidas.

Las autoridades reiteraron la importancia de compartir la información de manera responsable y acudir siempre a los canales oficiales para aportar datos, evitando la difusión de rumores o información no verificada que pueda entorpecer la investigación.

Cómo surgió la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía la misma edad, 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes, pero nunca más se supo nada de ella.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010 y desde ese entonces se ha utilizado miles de veces para alertar a toda la comunidad con el rol principal de los medios de comunicación para poder brindar difusión y canales de comunicación en caso de tener información sobre el paradero.

De esta manera, el alerta incluye información sobre la víctima y la forma en que la ciudadanía debe comunicarse con las autoridades para proveer información para esclarecer el caso. La iniciativa destaca que previo al anuncio se debe emitir un sonido distintivo para que la alerta pueda ser reconocida por la audiencia y luego difundir un aviso que diga “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”.

Además, tiene que difundirse en forma urgente y frecuente y debe tener como criterio básico que la víctima sea menor de 18 años; que esté en peligro de daño corporal o muerte; y que la información disponible sea lo suficientemente útil como para propiciar la activación del alerta. Últimamente, el canal de comunicación es la Fiscalía de Delitos contra las personas.