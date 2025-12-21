Intensa búsqueda de un neuquino que desapareció hace un mes en la montaña: qué se sabe

El hombre de 39 años perdió contacto con su familia un mes atrás, luego de registrar el ingreso al sector de Pampa Linda en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Un gran operativo de búsqueda lleva a cabo la policía de Río Negro junto a fuerzas de seguridad para dar con el paradero de un neuquino que desapareció hace un mes atrás , luego de registrar su ingreso a un circuito de trekking en el Parque Nacional Nahuel Huapi .

Según trascendió, el hombre oriundo de Neuquén es Lucas Adrián Álvarez, de 39 años de edad, quien desapareció el pasado 21 de noviembre en la zona de Pampa Linda . Su familia perdió contacto con él previo a su registro en el Parque Nacional.

Lucas habría dejado ese mismo día la vivienda que alquilaba durante su estadía en la ciudad de Bariloche, para luego emprender su excursión por la montaña. Las alarmas se encendieron cuando no regresó ni volvió a comunicarse , situación que motivó la rápida activación de los protocolos de emergencia y rescate en la región.

Detalles claves para la búsqueda del neuquino

Por estas horas, se llevan a cabo diversas diligencias para dar con su paradero a un mes de su desaparición. El lugar donde habría sido visto por última vez es Pampa Linda, que se encuentra a 60 Km. de la ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El camino de acceso rodea la margen sur del lago Mascardi, para luego seguir avanzando a la par del Rio Manso Superior hasta llegar casi a la base del Cerro Tronador.

La investigación se centra en determinar el trayecto que habría planificado realizar y en recabar testimonios de personas que pudieran haberlo visto en la zona.

Desde la Fiscalía remarcaron que cualquier información puede resultar clave para avanzar en el operativo y solicitaron la colaboración de la comunidad, especialmente de excursionistas, guías y pobladores que hayan transitado por el sector en las últimas semanas.

Lucas Adrián Álvarez es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello muy corto. Presenta tatuajes visibles en ambos brazos y otro en la pierna izquierda, señas particulares que podrían ayudar a su identificación.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con el sistema 911 RN Emergencias, acercarse a la comisaría más cercana o llamar a la Fiscalía de turno al 0294 4934681. Las autoridades insistieron en que incluso la información que parezca menor puede resultar determinante para la investigación.

