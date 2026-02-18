Búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: investigan si hubo responsabilidad de la empresa de buceo

La principal hipótesis de la fiscal apunta a una descompensación de la joven influencer. No obstante, analizan qué medidas de seguridad se tomaron.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut puso en marcha una investigación penal para determinar si hubo responsabilidad de terceros en la desaparición de Sofía Devries , la joven influencer bonaerense con quien se perdió contacto el lunes último mientras realizaba una inmersión de buceo en Puerto Madryn con el objetivo de obtener la titulación como buzo deportivo.

Sofía desapareció durante una expedición de buceo en la que participaba junto a otras seis personas, incluyendo a su novio, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales la joven de 23 años de edad no logró salir a flote y, entre las hipótesis que se consideran, se cree que pudo haberse descompensado o, también, haber sufrido un imprevisto y entrado en un estado de pánico que le hizo cometer un error fatal.

No obstante, si bien no es la principal hipótesis, no se descarta que haya habido algún tipo de negligencia de la empresa organizadora de la excursión, y la Fiscalía investiga también esa posibilidad para determinar si hubo responsabilidad penal en la desaparición de la joven de 23 años.

busqueda de joven buzo en puerto madryn

El jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, Adrián Wagner, aseguró que las chances de que Sofía sea hallada con vida son nulas, por la profundidad en la que estaba.

El trabajo de la Fiscalía de Puerto Madryn

La joven bonaerense se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros cuando se perdió todo contacto con ella.

De acuerdo con los primeros datos difundidos por la Fiscalía de Puerto Madryn, se habría descompensado y no pudo ascender a la superficie.

Hasta el momento, la investigación penal no derivó en imputaciones. Se les realizaron entrevistas a los demás participantes de la actividad y, mientras continúa la intensa búsqueda de Sofía, la fiscal María Eugenia Vottero, al frente del caso, recopila información técnica para intentar reconstruir lo sucedido.

Sofía Devries turista de madryn Sofía Devries, la influencer que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn.

Se trata de determinar si durante el episodio en el que se produjo la desaparición existió alguna eventual falta a los deberes de cuidado por parte de quienes estaban a cargo de la excursión.

En ese sentido, se analiza si el incidente respondió a contingencias imprevisibles y relacionadas con la propia práctica del buceo, o si hubo omisiones o incumplimientos de medidas de seguridad.

Especialistas en buceo

Freediving Patagonia, la empresa de Puerto Madryn que organizó la salida, se presenta como especializada en “buceo y apnea” y realiza cursos para certificaciones PADI (Asociación Profesional de Instructores de Buceo), licencias internacionales que acreditan diversos niveles y tipos de buceo.

Según se informó, la inmersión realizada por el grupo del que formaba parte Sofía tenía la finalidad de obtener la licencia de buzo deportivo. Esto indica, a la vez, que la joven no era una novata sino que tenía ya alguna experiencia en la actividad submarina.

Mientras tanto, continúa el intenso operativo de búsqueda en las aguas del Golfo Nuevo mediante el trabajo de buzos especializados y la incorporación, a partir de este miércoles, del superbuque SB-15 Tango de Prefectura, con tecnología para trabajar en sectores con visibilidad limitada y corrientes complejas, y de un avión Lockheed P-3C Orion -una aeronave de patrulla marítima- perteneciente a la Armada Argentina, para realizar sobrevuelos a baja altura que permitan ampliar el área de rastreo.