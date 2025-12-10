Reconocimiento mundial para un fotógrafo de Chubut por un video de las ballenas de Puerto Madryn

Maxi Jonas, de Trelew , ganó el premio Best Camerawork 2005 entre 3.000 concursantes. Registró la llegada de cientos de ballenas franca austral a la costa argentina.

Un fotógrafo y creador audiovisual de Chubut ganó el premio Best Camerawork 2025 (Mejor Trabajo de Cámara 2025) en los Global South Video News Awards, cuya premiación se llevó a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Maxi Jonas, que es de Trelew y realiza sus trabajos principalmente en Puerto Madryn , fue el único argentino distinguido entre 3.000 reporteros gráficos y audiovisuales de todo el mundo.

El video premiado del chubutense muestra en detalle el arribo de cientos de ejemplares de ballena franca austral a las costas de Puerto Madryn.

“Hace unos 15 días la agencia para la que trabajo me comunicó esta nominación. Gané por un informe de ballenas de esta temporada, que fue récord en Chubut” , contó Jonas, que tiene en su portfolio muchos videos de ballenas y fauna marina en general que en ocasiones se volvieron virales en redes por su belleza y singularidad.

Un video que hizo historia, realizado en Chubut

Este año, por caso, Jonas impactó con la filmación de siete orcas que atacaron, cazaron y comieron un ballenato antes de ser disipadas por un grupo de ballenas. Nunca antes en el mundo se había podido registrar una escena semejante.

Maxi Jonas, fotógrafo de Chubut premiado en Abu Dabi Maxi Jonas, fotógrafo de Chubut premiado en Abu Dabi.

Lo que más lo sorprendió en esa oportunidad no fue el ataque de las orcas, sino el comportamiento de las ballenas. "Las ballenas francas se empezaron a organizar para tratar de recuperar el bebé que se estaban comiendo las orcas. Fue un plan de acción para plantárseles”, explicó.

Tras el reconocimiento internacional, el argentino valoró especialmente el hecho de poder presentar un trabajo en el que la naturaleza misma es lo que genera el impacto visual, sin necesidad de modificar nada.

“Estoy muy contento y sorprendido de a dónde puede llegar todo lo que generamos. El mundo se vuelve loco con lo que tenemos. Acá se habla mucho de inteligencia artificial, pero yo destaqué e invité a disfrutar de nuestra 'inteligencia natural'”, afirmó Maxi, uno de los dos sudamericanos que llegaron a la instancia final del certamen.

Concursó sin saberlo

“Nunca en mi vida me presenté a un concurso de fotografía, ni de nada -reconoció el reportero patagónico-. Este es un concurso que lo arma la propia agencia para la que trabajo, que agarra a sus colaboradores y dice: bueno, le vamos a dar un premio”.

“Ni siquiera sabía yo, me contó mi editor de Buenos Aires, Leandro, al cual le agradezco un montón, me dijo: che, presenté un trabajo tuyo, hay un concurso dentro de la agencia con reporteros gráficos de todo el mundo”, agregó.

En su instagram, mientras tanto, dio rienda suelta a su alegría y celebró: “Acá está para los muchachos: Best Camerawork 2025. Esto dice que gané el trabajo a mejor cámara por las ballenas, por mi filmación con las ballenasdel 2025. Una selección entre 3.000 reporteros de todo el mundo… Disculpen si estoy agrandado”.

“Ganar un premio tan importante y ser el único argentino que recibe un premio por el laburo que hago es impresionante. Quiero agradecer a todos los que bancan mi laburo. Las ballenas llegaron a Medio Oriente”, destacó también.