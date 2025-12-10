Contundente confesión ante un jurado popular de Chubut: "No se juzga mi inocencia, le quité la vida"

Dijo que mató a una mujer que conoció por Tinder porque lo sorprendió robándole. Y negó un femicidio. La víctima murió a golpes y puñaladas, atada y amordazada.

Un remisero de Chubut declaró este miércoles frente al jurado popular que lo juzga por el asesinato de Myrna Maidana , una auxiliar docente de Rawson a quien había conocido a través de Tinder, la famosa aplicación de citas. Sentado frente a los 12 ciudadanos que deben evaluar sus actos, la confesión de Pablo Moyano resultó contundente: "Acá no se juzga mi inocencia porque para nada soy inocente. Soy culpable. Le quité la vida a otra persona", dijo.

El acusado comenzó su declaración pidiendo disculpas. "Les pido perdón a la familia y a los hijos, no pasa un día en que no la tengo presente, en algún sueño, en algo. Sé que hay una justicia divina, sé que las consecuencias las tengo que pagar", afirmó ante la jueza de garantías Laura Martini en el debate oral que se inició este miércoles, según informó Diario Jornada.

Moyano, quien trabajaba como remisero en una parada frente al Ministerio de Educación de la capital de Chubut, negó tajantemente las acusaciones de violencia de género y también versiones de que la había violado.

"Se dijeron un montón de barbaridades con respecto a lo que sucedió ese día. Que yo la había abusado, y yo no soy un violador. Dijeron que me había ensañado con ella, que la había golpeado por celos. Jamás hubo una amenaza, las charlas siempre fueron amenas", sostuvo.

En línea con la estrategia de su abogado, el hombre apuntó a convencer al jurado de que su crimen no fue por el vínculo sentimental con la víctima, sino porque -luego de dejar de verse tras unas pocas citas- le fue a robar a su casa y ella lo sorprendió inesperadamente con las manos en la masa. Así busca evitar una condena por femicidio, que podría ser a prisión perpetua.

Un crimen a golpes y puñaladas en Chubut

Según la reconstrucción que presentó la fiscal Laura Castagno, el crimen ocurrió cuando Myrna llegó a su vivienda del Área 16 de Rawson tras su jornada laboral en la Escuela Politécnica. Allí se encontró con Moyano en el interior de su casa.

Según la versión de la acusación, está probado que el hombre la golpeó con tal fuerza que la dejó semiinconsciente, provocándole incluso la pérdida de varias piezas dentales. Mientras Myrna estaba en ese estado, el acusado le ató los pies y las manos detrás de la espalda con cinta adhesiva. Luego la estranguló. Pero como la mujer seguía con vida, tomó un elemento cortopunzante y le dio varios puntazos en la cara y el cuello, provocándole finalmente la muerte.

Myrna Maydana, asesinada por un hombre que conoció en Tinder - Rawson - Chubut Myrna Maydana, asesinada en su casa de Rawson.

Castagno contó que la investigación pudo establecer que esa misma noche, el remisero estuvo con otra mujer a quien le regaló un perfume importado que pertenecía a Myrna, diciéndole que una pasajera lo había olvidado en el auto que él usaba para trabajar.

La versión del acusado: "Fui a robar"

Moyano sostuvo ante el jurado que el móvil del crimen fue un robo y no un femicidio. "Yo simplemente quise ir y sacar algunas cosas. Sabía que ella tenía dos trabajos, y que se iba de uno al otro. Nunca imaginé que iba a llegar esa mañana", declaró.

El acusado relató que conoció a Myrna a través de la aplicación de citas, que se vieron un par de veces y que tuvieron una discusión por un chiste que él hizo sobre una posible convivencia. "Eso fue el detonante porque si no, nos hubiésemos seguido viendo. Ella se portó muy bien conmigo y no merecía terminar todo así", agregó.

El hombre vivía en un inquilinato de la calle Costa Rica de Trelew y, según su abogado defensor, tenía importantes deudas al momento del asesinato.

Fue detenido al día siguiente del hecho. La investigación precisó que tras el crimen, escapó en el vehículo de la víctima, pasó por el inquiilinato en Trelew, donde descargó los elementos robados, se fue hasta Gaiman, y allí abandonó el auto y volvió en colectivo.

En busca de un techo y con una “saña importante”

Durante la audiencia de este miércoles comenzaron a declarar también los testigos de la Fiscalía, que dieron su testimonio ante la jueza y el jurado popular. El hijo de Myrna, Ezequiel Funes, se contactó de manera online desde el extranjero, y en la sala estuvo su hermana, Cynthia. También los compañeros de trabajo de la víctima, que habían alertado a la policía, preocupados porque intentaban comunicarse con la víctima y no recibían respuesta.

Se presentaron además efectivos de la policía que, a partir de esa denuncia, entraron a la vivienda y encontraron el cuerpo de la mujer. "La forma en que la golpearon fue con una saña importante. Se notaba que estaba viva cuando la ataron. Tenía muchas lesiones y sangre en la cara. Además, tenía la cara y cabeza encintadas", dijo uno de ellos.

En tanto, una de las compañeras y amiga de la auxiliar docente aseguró que ella el 31 de mayo había puesto fin a la relación con el acusado "porque le pidió alquilar una habitación de la casa y ella le dijo que no”.

“Como insistía le daba miedo, incluso le tuvo que mentir porque no le daba confianza, ya que conocía sus horarios, dónde vivía, dónde trabajaba. Terminó porque se dio cuenta que él solo quería un lugar donde vivir", explicó la testigo.

Femicidio o robo: la clave del juicio

En total, 26 testigos desfilarán ante el jurado popular durante el debate. Las representantes de la Fiscalía de Rawson, Castagno y Silvina Nicholson, sostienen la acusación de homicidio triplemente agravado por existir una relación sentimental entre el acusado y la víctima, que el crimen fue en contexto de violencia de género y que lo quiso encubrir con un robo.

Uno de los elementos de peso con los que la fiscalía sostuvo la acusacióin es que, tras terminar la relación, Myrna les contó a sus amigos que "tenía temor de Moyano".

Caso Myrna Maydana - juicio por jurados El juicio por jurados por el crimen de Myrna Maidana se inició este miércoles 10 de diciembre en Chubut.

Lo cierto es que, de probarse alguno de los tres agravantes y si los ciudadanos del jurado coinciden con la acusación, al imputado podría caberle la prisión perpetua.

En ese escenario, su abogado presentó otro relato, aclarando que la víctima no mantenía una relación con su defendido. Según su versión, "Moyano había acordado por mensajes varios encuentros ocasionales, nunca fueron pareja ni amigos".

También sostuvo que cuando llegó la víctima y lo sorprendió robando, "entra en shock por ser descubierto e intenta esconderse. La abraza desde atrás, ella reacciona, empieza el forcejeo y se cae de boca al piso. Ese es el golpe fuerte en su rostro".

Según el abogado, como Moyano seguía en shock no recuerda nada de lo ocurrido posteriormente. "No tenía intención de matar, solo robar", enfatizó.

Su postura es que se trató de un homicidio en ocasión de robo, tal como sostuvo el imputado en su cruda confesión, con pedido de disculpas incluido, para intentar desactivar los agravantes que le imputa la fiscalía. La última palabra la tendrá el jurado popular.