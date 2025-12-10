Jubilados desaparecidos en Chubut: ofrecen 10 millones de pesos por datos que ayuden a encontrarlos

El pedido fue oficializado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Siguen sin estar los resultados del ADN de la camioneta donde iban Pedro y Juana.

La búsqueda en Chubut de Pedro Kreder y Juana Morales ya va a cumplir dos meses.

El Ministerio de Seguridad Nacional publicó un pedido con el ofrecimiento de una recompensa para quienes aporten datos que permitan encontrar a Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder , los jubilados de Comodoro Rivadavia que son buscados desde octubre en la provincia de Chubut sin que haya una pista firme sobre su paradero.

Juana y Pedro fueron vistos por última vez el 11 de octubre pasado, cuando salieron de Comodoro Rivadavia supuestamente para una escapada de fin de semana en la localidad chubutense de Camarones , adonde nunca llegaron.

Un día antes de que se cumplan dos meses de su desaparición, y mientras los operativos de búsqueda continúan pero sin resultados, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1373/2025, en la que detalla que por solicitud del fiscal jefe de Comodoro Rivadavia , Cristian Olazábal, el Ministerio de Seguridad realizó esta solicitud.

La cartera que desde la renuncia de Patricia Bullrich tiene al frente a la cordobesa Alejandra Monteoliva, ofrece una retribución de cinco millones de pesos a quien entregue información sobre el paradero Juana y el mismo monto para quien aporte datos para dar con Pedro.

"Necesitamos un dato que nos abra una puerta"

“Es una esperanza más, una luz en tanta oscuridad”, reconoció Laura Kreder, hija de Pedro, acerca de la decisión del Ministerio de Seguridad.

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre en Chubut.

“Ojalá motive a alguien que haya visto algo y todavía no se animó a hablar. Necesitamos una pista, un dato, algo que nos abra una puerta”, agregó.

A su vez, volvió a mostrar su desazón por la demora en los resultados de las pruebas de ADN que se ordenaron hace casi dos meses sobre muestras tomadas de la camioneta donde iban Pedro y Juana, y que aún no fueron proporcionados.

La última pista relevante para la búsqueda data precisamente de ese 17 de octubre cuando hallaron la camioneta de la mujer, en la que ambos salieron de Comodoro Rivadavia, empantanada a unos pocos kilómetros, en Rocas Coloradas, en una zona agreste y de muy difícil acceso.

Cómo llegó el vehículo hasta ahí, aún es un misterio. Tampoco se pudo establecer si ellos se dirigieron hacia ese lugar por voluntad propia o fueron víctimas de un delito.

Chubut: el comunicado del Ministerio de Seguridad

La resolución publicada por el Ministerio indica que Pedro y Juana “fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de Kreder, sito en calle 1º de Mayo, barrio Ciudadela, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta dominio Nº NSP-455, marca Toyota, modelo Hilux, con cúpula color champagne, conducida por Kreder, con destino a la localidad de Camarones, provincia del Chubut”.

La camioneta empantanada de Pedro Kreder y Juana Morales, los jubilados desaparecidos de Comodoro Rivadavia De la camioneta hallada en Chubut se tomaron muestras de ADN pero los resultados todavía no están.

Describe a Juana como “de contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello castaño oscuro hasta los hombros, ondulado y con flequillo” y a Pedro como un hombre de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes”.

Agrega que “la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió el día 11 de octubre de 2025, aproximadamente a las 09.53”, y recuerda que la camioneta apareció el 17 de octubre “a 6 kilómetros de la costa, en una zona ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº 3 denominada Zanjón de Visser totalmente cerrada, sin ocupantes y con los elementos personales tanto de Morales como de Kreder en su interior”.