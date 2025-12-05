Comodoro Rivadavia: se desplomó el cielorraso de un edificio y 4 departamentos quedaron tapados por escombros

Fue en el complejo “Las 1008”, construido por antiguos planes de viviendas . Una mujer quedó atrapada y tras la emergencia, vecinos reclamaban ayuda del Estado.

Tras desplomarse, el cielorraso bloqueó los accesos a cuatro departamentos del último piso del edificio de "Las 1008", en Comodoro Rivadavia.

Un estruendo sacudió el edificio 17 del sector 2 del barrio 30 de Octubre , conocido como "Las 1008" , en Comodoro Rivadavia. Eran cerca de las 9.30 de la mañana de este viernes cuando los habitantes del complejo de viviendas sociales construido a fines de los 70 sintieron el impacto de un derrumbe que hizo temblar toda la estructura.

Minutos después confirmaron lo que temían: parte del techo del último piso se había desplomado , bloqueando por completo el acceso a cuatro departamentos con toneladas de escombros, chapas, hierros y excremento de palomas acumulado en la azotea.

"Nueve y media más o menos de la mañana se nos cayó el techo", relató Ruth , una de las damnificadas, en diálogo con ADNSUR y visiblemente angustiada por la situación. La mujer explicó que no se trata del techo exterior, sino de la estructura interna que cedió entre las chapas y el cielorraso.

"Está entero lo que es el techo, pero salió todo lo que son las chapas. Tenemos toda la estructura caída y los cuatro departamentos tapados", describió la mujer de uno de los barrios que el lunes 18 de octubre fue afectado por el temporal de viento que azotó a Comodoro y buena parte de Chubut, con la voladura de un tinglado.

Al lugar llegaron Defensa Civil y la Policía, quienes inicialmente les indicaron que no podían subir al último piso. Sin embargo, los vecinos desobedecieron la indicación ante la urgencia de la situación.

"Nos dijeron que por el momento no podíamos subir, pero igual subimos porque necesitamos ver qué pasa. Tenemos que despejar, pero queremos que vengan las autoridades", señaló la mujer afectada cuando todavía se intervenía en la emergencia.

Atrapada en un departamento del último piso

La situación más crítica la atravesaba, según los testimonios en el lugar, una mujer que había quedado atrapada dentro de su departamento. Los escombros bloquearon por completo su puerta de acceso."Ella tampoco quiere dejar su casa, pero no puede salir. Estamos todos esperando que alguien del municipio venga", insistió Ruth.

Desesperados por ayudar a su vecina, los ocupantes del edificio comenzaron a buscar palas, tachos y herramientas para intentar retirar los escombros por sus propios medios. Pero el temor a un nuevo colapso los mantiene alerta.

El temporal de viento en el barrio Las 1008 de Comodoro Rivadavia El temporal de viento que azotó a Comodoro Rivadavia el 17 de Ocutbre voló un tinglado en el barrio Las 1008.

"Tenemos miedo de que se nos caiga todo lo que está flojo. Esto no pasó de un día para el otro. El peso de los excrementos, las palomas muertas… era un riesgo que nadie atendió", lamentó Ruth.

La vecina contó que tuvo suerte de no estar en su casa en el momento exacto del derrumbe. Había salido apenas 20 minutos antes hacia lo de su hija, ubicada en el edificio 71 de otro sector del mismo complejo habitacional, que frecuentemente sufre consecuencias por la falta de mantenimiento y el mal estado en los monoblocks.

Los vecinos coinciden en que el ruido fue ensordecedor. "Se movió todo el edificio", indicaron quienes estaban presentes en ese momento.

Los daños más severos se concentran en los departamentos del último piso, donde las puertas quedaron completamente bloqueadas. "Están todos tapados por escombros, excremento de palomas, palomas muertas y fierros. Está todo prensado ahí", detallaron..

Los residentes se comunicaron con el presidente de la asociación vecinal, quien se acercó al edificio pero, según indicaron, les recomendó llamar a los medios para forzar la intervención del Municipio porque al ser propiedad privada la entidad no podía intervenir.

Los vecinos dudaban de la versión. “Supuestamente es del IPV (el instituto de vivienda)”, pero no dijo que el municipio no se quiere hacer cargo. Ya ha pasado con otros edificios", dijo Ruth.

Un barrio de viviendas sociales en Comodoro Rivadavia

El barrio 30 de Octubre, popularmente conocido como "de las 1008", es un complejo de 1.140 viviendas distribuidas en nueve sectores con un total de 106 edificios, construido por el Instituto Provincial de la Vivienda.

Se trata de unidades económicas levantadas con paneles abulonados y materiales de bajo costo durante el último período del gobierno militar, finalizándose en plena democracia entre 1983 y 1984. Los departamentos se entregaron por etapas y el barrio nunca fue inaugurado oficialmente.

El proyecto, originario de España para erradicar villas miserias, fue implementado como prueba piloto únicamente en Comodoro Rivadavia y Ushuaia, pese a que diversas organizaciones se oponían a su construcción por no asegurar calidad de vida adecuada.

Los vecinos del edificio 17 exigen intervención urgente del Municipio, el IPV o la autoridad que corresponda para que se garantice la seguridad, despejen los accesos y se haga una evaluación estructural completa. "Necesitamos soluciones ya. No podemos esperar más", concluyó Ruth.