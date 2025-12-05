Fue al cementerio a visitar la tumba de su marido y se llevó una sorpresa: "Había un picnic de 30 personas"

El hecho ocurrió esta semana en la necrópolis de barrio Progreso, en Neuquén capital. Indignación por la insólita situación.

Una mujer denunció un picnic en el cementerio de El Progreso.

Un indignante hecho se conoció este viernes por la mañana cuando una vecina denunció que un grupo de 30 personas realizó un picnic en el cementerio de El Progreso. Estas personas habrían ingresado en un vehículo de gran porte a una zona prohibida de esa necrópolis de Neuquén capital .

La señora reclamó que, mientras ella visitaba el lugar de descanso de su marido, el grupo celebraba sin respetar el espacio, hablando fuerte y dejando restos de comida en el lugar donde se reunieron.

En declaraciones radiales, Sandra explicó que a ese sector "no dejan entrar con el auto a nadie . La directiva que hay es que solo entran los que van a arreglar o los jubilados, que para mí está perfecto".

La mujer relató: "ayer, cuando llego al descanso de mi marido, ahí al ladito, una juntada. Una camioneta blanca y como 20 o 30 sillas blancas, todos acomodados entre los descansos comiendo, riéndose, haciendo bromas, preguntándose el precio del pescado, el precio de la carne".

El acceso al cementerio de El Progreso. A pocos metros de la entrada principal dejaron la urna con las cenizas. El acceso al cementerio de El Progreso. A pocos metros de la entrada principal dejaron la urna con las cenizas.

"Estaban de joda"

"Yo creo que es un lugar donde lo primero es el respeto. Yo no voy porque no tenga nada que hacer, voy porque no puedo más. Esto a mí me pasó hace ya 4 años, pero me está doliendo mucho", dijo. "Estaban comiendo, estaban tomando, estaban de joda", agregó.

Relató que, al pasar cerca de ellos, en su camino para buscar agua y regar las plantas de su marido, pudo ver que estaban bebiendo alcohol y dejando restos de comida en el suelo, cerca de los lugares de descanso. "Corrí una de las sillas para poder pasar y cuando vuelvo con los dos bidones de agua, ya habían puesto otra vez la silla como para seguir ellos en su reunión", dijo.

La mujer, en su indignación, fue a avisar a personal municipal que se encarga de la limpieza y el mantenimiento del lugar. Sin embargo, al comentarle al policía de la entrada, según Sandra, ninguneó su reclamo.

"Lejos de ir a ver, me trató de mal educada, desubicada y yo le dije 'usted sabe lo que hace, porque usted en vez de ir a recorrer lo único que hace es quedarse acá y cumplir sus horas para estar cobrando el adicional".

Sin embargo, admitió que estaba muy indignada y le gritó al agente. "Yo sé que le grité. Yo sé que hablé mal. Lo sé, pero tenía mucha impotencia", dijo.

Una postal del cementerio El Progreso, lugar donde se originó la increíble confusión. Una postal del cementerio El Progreso, lugar donde se originó la increíble confusión. Sebastian Fariña Petersen

Enfatizó que "el policía nunca se mueve de lugar. No es que recorre los cuadros, porque hay veces que andan chicos ahí haciendo de las suyas. Hay veces que andan chicos que andan tomando o fumando y como que pasan para arriba de los descansos. A mí me pareció desubicado".

Respecto al grupo de gente, la mujer expresó: "yo supongo que alguien ha fallecido y que se reunieron ahí".

"Me parece muy desubicado y eran las 3:30 de la tarde. La gente entraba, pasaba, miraba y no sé si le habrán pedido permiso, porque yo le dije a los que trabajan en el cementerio y el muchacho no sabía nada" señaló.