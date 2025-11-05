Rawson: cremaron los restos de su mamá porque la confundieron con otra persona

La hija de la mujer que fue retirada del nicho por error inició acciones legales contra el cementerio de la capital de Chubut .

Una mujer de Rawson , en la provincia de Chubut , denunció que en el Cementerio Municipal de la ciudad cremaron los restos de su madre sin autorización y sin darle ningún tipo de aviso. La vecina relató que se enteró de lo ocurrido al pedir explicaciones después de ir al cementerio y encontrarse con que su mamá no estaba.

El hecho, además, hizo trascender otro similar ocurrido en el mismo cementerio, aunque en ese caso las autoridades del lugar aseguraron que sí habían notificado a la familia.

Lucía Fernández es el nombre de la muer que hizo la denuncia relacionada con los restos de su madre. Su mamá falleció el 6 de diciembre de 1977 y, según contó Lucía, fue inhumada “en el nicho 1ra. fila, N.º 160, fila 1, cuadro 2 del cementerio municipal, registrado con la partida municipal N.º 2.388”.

Desde entonces, a lo largo de casi 50 años, Fernández siempre pagó el servicio correspondiente. No obstante, en una visita al cementerio que realizó en diciembre del año pasado, se encontró con que en el nicho donde debía estar su madre estaba el cuerpo de otra persona, desconocida para ella.

"Nadie sabe qué pasó"

De acuerdo con el relato de la mujer, las autoridades municipales le informaron que los restos de su madre habían sido cremados por error.

Rawson

“Voy al municipio y me dicen que mi madre fue cremada con otro nombre. En una palabra, lo hicieron pensando que era otra persona”, expresó.

Fernández afirmó que no recibió ninguna explicación clara de los funcionarios responsables, más que esa, y denunció un silencio absoluto por parte del municipio.

“Nadie sabe qué pasó con mi mamá, ni la directora de Servicios Públicos ni el jefe de Servicios Públicos pueden explicar lo inexplicable. El municipio nunca se expidió, sólo silencio absoluto”, dijo.

La mujer subrayó que inició acciones legales contra el Municipio. “Mi sufrimiento es enorme. Pido a todos que cuiden a sus familiares para que a nadie más le ocurra”, indicó.

Otro hecho similar en Rawson

El otro caso que salió a la luz fue denunciado por Verónica Escobar, quien contó que el cementerio de Rawson había vaciado el nicho de su hija Xiomara, fallecida hace 21 años, sin autorización autorización familiar y sin ningún aviso directo, pese a que la familia había dejado datos de contacto actualizados.

La mujer dijo que la versión que le dio la Municipalidad fue que se publicó un aviso en el diario y que la cremación estaba justificada por una supuesta deuda en el pago del nicho.

Sin embargo, afirmó, la familia nunca fue notificada por teléfono, correo, personalmente en el domicilio o a través de redes sociales, todos medios y datos con los que el cementerio contaba.

Escobar afirmó además que los pagos estaban al día, que nunca le reclamaron deuda alguna y que las autoridades incluso intentaron argumentar que el motivo de la cremación fue “la cantidad de años transcurridos”.

Luego de varios días de incertidumbre y reclamos, finalmente el cementerio de Rawson le entregó las cenizas de Xiomara a su familia. “Sentí que mi hija murió de nuevo. No me avisaron, no buscaron a su familia. Cuando reclamé, recién ahí empezaron a llamarse entre ellos para ver dónde estaban las cenizas”, relató Verónica.