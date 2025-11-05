Retoman una obra de asfalto clave para mejorar la conectividad en la cordillera de Neuquén

Desde Vialidad provincial pidieron a los usuarios de la traza circular con precaución por la presencia de equipos y operarios.

La provincia retomó una de las obras claves para mejorar la conectividad.

Quienes transiten estos días por la ruta provincial 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé deberán hacerlo con precaución debido a la presencia de equipos y operarios viales entre puesto Jara y el empalme con la ruta provincial 13, debido a que se retomó una de las obras que lleva a cabo la Provincia de Neuquén.

Los trabajos de pavimentación fueron retomados tras la veda climática y registra un 50 por ciento de avance. Ya se logró asfaltar de 6 a 7 kilómetros; mientras se sigue trabajando en diversas tareas a lo largo de todo el tramo.

En este momento se está ejecutando el paquete estructural -base y sub base-, riego de imprimación, liga y carpeta asfáltica. De no mediar inconvenientes, se prevé llegar antes de fin de año con el pavimento a la altura de la escuela de Litrán

obra ruta 23 (1)

En paralelo, en otros sectores del mismo tramo se están realizando excavaciones para la construcción de alcantarillas, terraplenes, movimiento de suelo, gaviones y obra básica con la intención de aprovechar el periodo estival para avanzar todo lo que sea posible. Por esa razón hay desvíos y se pide circular con precaución.

Sobre la obra en la Ruta 23

La obra, que está a cargo de la empresa Perfil SRL, es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

Se desarrolla a lo largo de 22 kilómetros y forma parte del plan de infraestructura vial que lleva adelante el gobierno de la Provincia para ejecutar más de 600 kilómetros de asfalto en rutas. Desde la provincia expresaron que es "una cifra considerable si se tiene en cuenta que en toda la historia del Neuquén se hicieron 1.120 kilómetros".

obra ruta 23 (2)

Comenzó en el último trimestre de 2023, pero debió detenerse durante los dos últimos inviernos debido al clima. El plazo de obra es 18 meses efectivos, es decir, sin contabilizar las vedas.

Un dato saliente de esta obra es el ajuste hecho al proyecto para resguardar a los pehuenes característicos de la región. Una de las condiciones para avanzar en las tareas de pavimentación era garantizar que especies protegidas no se verán afectadas

Los tramos que facilitarán el tránsito en la provincia

La Provincia lleva a cabo varias obras para mejorar la conectividad en todo el territorio neuquino.

“En este momento, en la provincia de Neuquén, tenemos dieciséis obras viales en ejecución, pero además son dieciséis obras viales que fueron diseñadas, priorizadas, para también contrarrestar la desigualdad territorial que venía teniendo la provincia de Neuquén”, informó semanas atrás la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.