Retoman una obra de asfalto clave para mejorar la conectividad en la cordillera de Neuquén

Desde Vialidad provincial pidieron a los usuarios de la traza circular con precaución por la presencia de equipos y operarios.
Quienes transiten estos días por la ruta provincial 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé deberán hacerlo con precaución debido a la presencia de equipos y operarios viales entre puesto Jara y el empalme con la ruta provincial 13, debido a que se retomó una de las obras que lleva a cabo la Provincia de Neuquén.
Los trabajos de pavimentación fueron retomados tras la veda climática y registra un 50 por ciento de avance. Ya se logró asfaltar de 6 a 7 kilómetros; mientras se sigue trabajando en diversas tareas a lo largo de todo el tramo.
En este momento se está ejecutando el paquete estructural -base y sub base-, riego de imprimación, liga y carpeta asfáltica. De no mediar inconvenientes, se prevé llegar antes de fin de año con el pavimento a la altura de la escuela de Litrán
En paralelo, en otros sectores del mismo tramo se están realizando excavaciones para la construcción de alcantarillas, terraplenes, movimiento de suelo, gaviones y obra básica con la intención de aprovechar el periodo estival para avanzar todo lo que sea posible. Por esa razón hay desvíos y se pide circular con precaución.
Sobre la obra en la Ruta 23
La obra, que está a cargo de la empresa Perfil SRL, es financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).
Se desarrolla a lo largo de 22 kilómetros y forma parte del plan de infraestructura vial que lleva adelante el gobierno de la Provincia para ejecutar más de 600 kilómetros de asfalto en rutas. Desde la provincia expresaron que es "una cifra considerable si se tiene en cuenta que en toda la historia del Neuquén se hicieron 1.120 kilómetros".
Comenzó en el último trimestre de 2023, pero debió detenerse durante los dos últimos inviernos debido al clima. El plazo de obra es 18 meses efectivos, es decir, sin contabilizar las vedas.
Un dato saliente de esta obra es el ajuste hecho al proyecto para resguardar a los pehuenes característicos de la región. Una de las condiciones para avanzar en las tareas de pavimentación era garantizar que especies protegidas no se verán afectadas
Los tramos que facilitarán el tránsito en la provincia
La Provincia lleva a cabo varias obras para mejorar la conectividad en todo el territorio neuquino.
“En este momento, en la provincia de Neuquén, tenemos dieciséis obras viales en ejecución, pero además son dieciséis obras viales que fueron diseñadas, priorizadas, para también contrarrestar la desigualdad territorial que venía teniendo la provincia de Neuquén”, informó semanas atrás la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.
- Ruta Provincial 23 tramo Pino Hachado – Litrán: es una obra clave para la conectividad cordillerana y el proyecto del corredor bioceánico. Mejora el tránsito de cargas pesadas hacia Chile.
- Ruta Provincial 23 Litrán – Puesto Jara. Es una obra complementaria, pensada para mejorar el turismo conectando Caviahue–Copahue.
- Ruta Provincial 23 tramo 3: Empalme Ruta Provincial 46 – Pilo Lil. Permitirá mejorar la conexión con Junín de los Andes, con fuerte impacto en el turismo.
- Ruta Provincial 65: Ruta Nacional 40 a puente sobre río Minero. Permite mejor conectividad de la zona agrícola de Aluminé y Villa Pehuenia con la Ruta Nacional 40.
- Ruta Provincial 60 – Mamuil Malal: La obra de 12,2 kilómetros que conecta al Paso internacional impulsa el comercio bilateral con Chile y el turismo binacional. Es financiada por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina). Tiene un plazo de 18 meses.
- Ruta Provincial 61 – Huechulafquen. Es una obra vinculada al Parque Nacional Lanín con impacto en el turismo. Tiene un plazo de 12 meses.
- Ruta Provincial 62 – Lolog: Comenzó la obra de 6 kilómetros que mejorará la conectividad y el desarrollo turístico de San Martín de los Andes.
- Ruta Provincial 43 – Las Ovejas – Varvarco: Facilitará la integración y conectividad en el norte neuquino. Conecta con el circuito turístico del Domuyo.
- Ruta Provincial 46 – Rahue: La obra es financiada con aportes de GyP (Gas y Petróleo del Neuquén). Además de conectividad turística, permitirá mejorar la seguridad de la ruta. Mejorará el acceso a Aluminé y Villa Pehuenia.
- Ruta Provincial 11 – Moquehue – Pehuenia: Son 13,1 kilómetros que se realizan con una inversión provincial de más de 17 mil millones de pesos, con un plazo de 24 meses. Permitirá consolidar el corredor turístico de Villa Pehuenia.
- Ruta Provincial 21 – Loncopué – El Huecú. Es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, que tiene los primeros tramos en ejecución y mejorará la conectividad con la región del Alto Neuquén.
- Ruta Provincial 26: La obra permite la integración de Caviahue y Copahue.
- Los Catutos: Permitirá una mejor conectividad para los productores locales con la Ruta Nacional 22
- Ruta Provincial 7 y Ruta Provincial 17 – El bypass (13 kilómetros) y la circunvalación de Añelo (63 kilómetros), permitirán descomprimir el tránsito petrolero y mejorar la seguridad. Es financiado por las operadoras de Vaca Muerta.
- Ruta Provincial 63 – Ruta Nacional 40 a Meliquina. Otra obra pensada para impulsar el desarrollo turístico regional.
- Ruta Provincial 7 Cortaderas. Incluye un tramo inicial de 20 km, que tiene 12 meses de ejecución y es clave para mejorar la conectividad con el norte. Es financiada por YPF con la Provincia.
