Se conocieron detalles sobre la trágica muerte de Bobby J. Brown, reconocido actor de The Wire

El actor de 62 años quedó atrapado en un incendio en un granero. La causa fue confirmada por el forense y su hija dio detalles del fatal episodio.

Los forenses calificaron a la muerte del actor que sobresalió en "The Wire" como un "accidente doméstico".

El actor Bobby J. Brown , reconocido por sus papeles en las series “The Wire” y “La Ley y el Orden: SVU”, entre otras, encontró la muerte a los 62 años en un trágico incidente ocurrido en un granero del estado de Maryland, Estados Unidos .

Según confirmaron autoridades forenses, que calificaron el hecho como un “accidente doméstico” , el artista sufrió quemaduras severas y murió por inhalación de humo.

De acuerdo con la información oficial, el incendio comenzó cuando el actor ingresó al granero con la intención de arrancar su automóvil. Por razones que aún se encuentran bajo investigación, el fuego se propagó rápidamente dentro de la estructura.

En medio de la emergencia, Brown logró salir momentáneamente del lugar para pedirle a un familiar un extintor. Sin embargo, regresó al granero antes de que la ayuda llegara y cuando sus parientes acudieron tras el llamado, el espacio ya estaba completamente envuelto en llamas.

"Los bomberos llegaron y encontraron un granero de 15 por 30 metros casi completamente envuelto en llamas. Los familiares presentes en el lugar confirmaron que aún había una persona dentro del edificio. Una vez controlado el incendio, los bomberos localizaron el cadáver de un hombre dentro del granero", precisó el condado de St. Mary, en un comunicado de prensa.

La causa oficial de la muerte de Bobby J. Brown

La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland informó que la causa de la muerte “fue una lesión térmica difusa e inhalación de humo”, y descartó la intervención de terceros.

Durante el intento por rescatarlo, la esposa del actor sufrió quemaduras de gravedad. De acuerdo con el relato familiar, ingresó al granero cuando el fuego ya se había expandido por completo.

Bobby Brown 2 Bobby J. Brown encontró la muerte por inhalación de humo tras el incendio de un granero.

Los servicios de emergencia lograron controlar el incendio una vez que la estructura quedó severamente dañada.

La familia informó también que Bobby J. Brown era Testigo de Jehová y que tenían previsto organizar un funeral acorde a sus creencias religiosas.

La trayectoria actoral de Bobby J. Brown en series policiales

Aunque no fue uno de los personajes centrales, Bobby J. Brown alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación del oficial Bobby Brown en “The Wire”, la serie creada por David Simon y emitida por HBO.

Años más tarde, encarnó al sargento Thomas Allers en “We Own This City”, producción basada en hechos reales ocurridos en Baltimore. Ese papel tuvo mayor desarrollo y profundizó el perfil policial que caracterizó su carrera.

Además, participó en “La Ley y el Orden: SVU”, donde apareció en tres episodios, y tuvo roles en producciones televisivas como "Homicide: Life on the Street”, “The Corner” y “Veep”. En cine, integró los elencos de “Love the Hard Way”, “My One and Only” y “From Within”.

Brown también se desempeñó como director de documentales, entre ellos uno dedicado a la raza pitbull y otro centrado en la banda Parliament Funkadelic.

Bobby Brown 1 El actor también participó en algunos capítulos de “La Ley y el Orden: SVU”

Nacido en Washington D.C., Brown inició su vida profesional como boxeador. Más tarde decidió dedicarse a la actuación tras ver la película “Homeboy”, protagonizada por Mickey Rourke.

Tras confirmarse su fallecimiento, su agente, Albert Bramante, declaró en TMZ: “Estoy molesto y triste. Era un muy buen actor y persona. Estaba totalmente dedicado al arte de la actuación y fue un placer trabajar con él”.

"Desde sus profundas raíces como campeón de los Guantes de Oro hasta sus impactantes interpretaciones en la pantalla, Bobby aportaba una autenticidad inconfundible a todo lo que hacía", completó.