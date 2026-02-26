Conmoción por la muerte de un hombre en la vía pública

Sucedió este jueves a plena luz del día. La Policía montó un gran operativo en el lugar.

La comunidad de Zapala se vio sorprendida este jueves al conocerse la triste noticia de la muerte de un hombre en la vía pública . El hecho sucedió alrededor de las 14 , en el sector oeste de la ciudad, en el barrio 500 viviendas.

Según la información recabada por LM Neuquén, se trataría de un adulto mayor , de más de 60 años , quien residía en un departamento del complejo. Por motivos que son materia de investigación, se arrojó del tercer y último piso y cayó de lleno hacia el vacío .

Como consecuencia del brutal impacto, el sujeto falleció . En el lugar se montó un gran operativo policial en los alrededores al complejo de viviendas para resguardar el cuerpo del hombre.

Extraoficialmente, se supo que el señor estaría atravesando un cuadro de depresión. Además, no tendría vínculo con su familia, por lo que se encontraba en un periodo de extrema soledad.

hombre muerto zapala 3

Policía salvó a un hombre que quiso arrojarse del puente en Ruta 7

Días atrás, la rápida intervención de la Policía de Neuquén salvó de la muerte a un joven. El hecho ocurrió en la Ruta 7, donde un hombre intentó atentar contra su vida.

El episodio se registró alrededor de las 16.30 del jueves 19, cuando un llamado alertó al personal de la Comisaría Cuarta sobre una situación sospechosa en inmediaciones del sector conocido como el Cañadón de las Cabras. Rápidamente, los efectivos se dirigieron al lugar y constataron que se trataba de un joven con intenciones de quitarse la vida.

Fuentes policiales confirmaron a LM Neuquén que el sujeto se encontraba en estado de angustia y alteración emocional, queriendo arrojarse desde el puente. Ante este panorama, se desplegó un operativo para contenerlo.

policia evito sucidio nqn

El personal de salud a bordo de una ambulancia se hizo presente en el lugar y, luego de evaluarlo, dispuso el traslado hacia el hospital Castro Rendón de la capital neuquina. El procedimiento contó con el acompañamiento policial durante la derivación.

Respecto a la identidad del joven, extraoficialmente se supo que tendría 28 años y estaría domiciliado en la zona de Parque Industrial.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron el abordaje y la contención de los efectivos que permitieron evitar un final con desenlace trágico. Además, resaltaron la labor de la licenciada en psicología, de apellido Ortiz, que brindó asistencia al sujeto en todo momento.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

Línea Nacional de Prevención del Suicidio (011) 52751135

Línea de Salud Mental de Neuquén: (299) 5358191