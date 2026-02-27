El CPE dará puntaje extra a los docentes egresados en instituciones neuquinas

Con el "ítem Neuquinidad" se otorgará un plus de puntaje a egresados de la provincia, así como de institutos y universidades regionales.

El cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó, por mayoría e iniciativa del Poder Ejecutivo, una resolución que establece pautas de valoración para el acceso a cargos y horas docentes que contempla, en Títulos y Antecedentes, un ítem vinculado a la condición de egresados neuquinos.

El mismo determina diferentes puntajes para los docentes de nivel Primario, Secundario, Superior No Universitario y Universitario (para egresados de la UNCo, UNRN, UFLO y Universidades de gestión privada con sede física en la provincia del Neuquén).

La normativa, que fue aprobada este último jueves, apunta a la jerarquización de la formación académica respecto a los años y cargas horarias acreditados en ese proceso. Atendiendo a generar equidad a la hora de asignar puntaje es que se implementa el í tem “Neuquinidad” , que otorgará un plus a egresados de institutos y universidades regionales.

Con esta resolución del CPE, la provincia del Neuquén busca establecer su propia estrategia que apunta a fortalecer a sus egresados y a potenciar la elección de la carrera de formación docente en nuestra provincia.

cpe item neuquinidad

Los aumentos salariales para los docentes que se vienen en 2026

El sindicato docente ATEN firmó el acuerdo salarial con el Gobierno provincial, en el marco de las paritarias 2026. Se acordó aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre el mes de enero 2026 a diciembre de 2026. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026, julio de 2026, octubre 2026 y enero 2027.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán este viernes los sueldos de enero. El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (octubre, noviembre y diciembre), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LMN, será del 7,9 por ciento.

Actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Fany Mansilla paritarias ATEN- Gobierno nueva propuesta Fany Mansilla fue prudente al opinar sobre la propuesta del gobinero.

Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026.

Actualización octubre 2026: IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio de 2026.

Actualización enero 2027: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2026.

Los sueldos de los docentes a enero del 2026

El sueldo de un maestro de escuela primaria de la provincia de Neuquén en enero de 2026 oscila entre 1.274.523 pesos y 2.318.833 pesos, según la antigüedad y el porcentaje de adicional que cobre por zona.

Los directivos de escuelas primarias y secundarias, por su parte, tienen salarios que van de 2.9 millones de pesos a los 5,06 millones, según la antigüedad y la zona de trabajo.

En el nivel medio, en cambio, los docentes tienen una escala salarial en base a la cantidad de horas cátedra. ATEN publicó salarios testigos para tomar de referencia, entre docentes que tienen una carga horaria de 12 horas semanales, o 36 horas semanales.

Así, los docentes de secundaria que dan 12 horas de clases a la semana tienen un salario que, según los valores de enero de 2026, oscila entre 816.022 pesos y 1.450.915 pesos.

Por su parte, los trabajadores de la educación que tienen una carga horaria de 36 horas semanales, una carga horaria de mayor exigencia, tienen un salario que va de los 2.412.774 pesos a 4.317.454 pesos, según la antigüedad y la zona de trabajo.

clases El Gobierno Nacional ya confirmó todas las fechas del inicio del ciclo lectivo en todo el país.

Los preceptores, por su parte, tienen un salario que va de 1,2 millones a 2,1 millones de pesos, según la zona y la antigüedad de cada trabajador. Para los asesores pedagógicos de nivel medio, el sueldo oscila entre 1,9 millones de pesos a 3,8 millones de pesos, también con variaciones según la antigüedad en el puesto y el porcentaje de adicional por zona.

Los bibliotecarios cobran con sus haberes de enero salarios que van de 1,2 millones de pesos a 2,2 millones, también con escalas asociadas a la antigüedad del trabajador y al adicional por zona, que va del 10% a 80% del básico.

Los salarios más altos en la educación pública de Neuquén corresponden a los supervisores. Los salarios oscilan entre los 2,5 millones y los 5,4 millones de pesos, también de manera escalonada en base a la antigüedad y el adicional por zona que se pague en cada establecimiento.