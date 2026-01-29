Grillas completas: ¿Cuál es el sueldo de los docentes de Neuquén en enero de 2026?

El gremio docente ATEN publicó los salarios testigo. Son los montos de bolsillo con el impacto del último incremento por IPC.

ATEN dio a conocer el sueldo de los docentes de Neuquén en enero de 2026.

El gremio docente ATEN publicó los salarios testigos de los trabajadores de la educación de la provincia de Neuquén , que el pasado 20 de enero recibieron el pago de un bono extraordinario de 350 mil pesos y este viernes cobrarán sus haberes con un aumento del 7,9%. A través de una planilla, mostraron la escala salarial de los educadores para sus haberes de enero, mes en que se otorgó el último aumento trimestral del acuerdo salarial de 2025.

En los últimos meses del año pasado, la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) llegó a un nuevo acuerdo con el gobierno de la provincia. A partir de este nuevo convenio, los trabajadores tendrán también actualizaciones automáticas trimestrales en base a la inflación durante todo el año.

Su situación es diferente de la del resto de los trabajadores públicos de la provincia, que hicieron un acuerdo similar pero por una extensión menor: sus actualizaciones trimestrales regirán únicamente para el primer semestre de 2026, por lo que deberán sentarse nuevamente a negociar a mitad de año.

Los sueldos de los docentes

El gremio docente ATEN publicó un listado de los salarios de enero de 2026. Según indicaron, se trata de sueldos de bolsillo con retenciones obligatorias (aporte asistencial, aporte jubilatorio y seguro obligatorio), que tienen el impacto del último incremento del acuerdo 2025.

El sueldo de un maestro de escuela primaria de la provincia de Neuquén en enero de 2026 oscila entre 1.274.523 pesos y 2.318.833 pesos, según la antigüedad y el porcentaje de adicional que cobre por zona.

Los directivos de escuelas primarias y secundarias, por su parte, tienen salarios que van de 2.9 millones de pesos a los 5,06 millones, según la antigüedad y la zona de trabajo.

En el nivel medio, en cambio, los docentes tienen una escala salarial en base a la cantidad de horas cátedra. ATEN publicó salarios testigos para tomar de referencia, entre docentes que tienen una carga horaria de 12 horas semanales, o 36 horas semanales.

Así, los docentes de secundaria que dan 12 horas de clases a la semana tienen un salario que, según los valores de enero de 2026, oscila entre 816.022 pesos y 1.450.915 pesos.

Por su parte, los trabajadores de la educación que tienen una carga horaria de 36 horas semanales, una carga horaria de mayor exigencia, tienen un salario que va de los 2.412.774 pesos a 4.317.454 pesos, según la antigüedad y la zona de trabajo.

Los preceptores, por su parte, tienen un salario que va de 1,2 millones a 2,1 millones de pesos, según la zona y la antigüedad de cada trabajador. Para los asesores pedagógicos de nivel medio, el sueldo oscila entre 1,9 millones de pesos a 3,8 millones de pesos, también con variaciones según la antigüedad en el puesto y el porcentaje de adicional por zona.

Los bibliotecarios cobran con sus haberes de enero salarios que van de 1,2 millones de pesos a 2,2 millones, también con escalas asociadas a la antigüedad del trabajador y al adicional por zona, que va del 10% a 80% del básico.

Los salarios más altos en la educación pública de Neuquén corresponden a los supervisores. Los salarios oscilan entre los 2,5 millones y los 5,4 millones de pesos, también de manera escalonada en base a la antigüedad y el adicional por zona que se pague en cada establecimiento.

Los aumentos que se vienen en 2026

El sindicato docente ATEN firmó el acuerdo salarial con el Gobierno provincial, en el marco de las paritarias 2026. Se acordó aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre el mes de enero 2026 a diciembre de 2026. Los períodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026, julio de 2026, octubre 2026 y enero 2027.

Los trabajadores estatales de la provincia de Neuquén cobrarán este viernes los sueldos de enero. El incremento que los estatales percibirán ahora se calculó en base a los datos de inflación del tercer trimestre (octubre, noviembre y diciembre), lo que dio el número final que, según se informó desde el Ministerio de Economía a LMN, será del 7,9 por ciento.

Actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026.

Actualización octubre 2026: IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio de 2026.

Actualización enero 2027: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2026.