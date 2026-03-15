PJ neuquino: la lista de José Carlos Asaad se impuso al parrilismo

En comicios con baja participación, la junta electoral dio por ganador al intendente de Vista Alegre. Previamente, el parrilismo había celebrado en su sede.

El Partido Justicialista (PJ) de Neuquén votó nuevas autoridades este domingo. Con la participación de aproximadamente el 15% del padrón, la lista encabezada por el intendente de Vista Alegre, José Carlos Asaad se impuso a la más afín al kirchnerismo que lideraba Juan Domingo "Chule" Linares.

Según datos de la Junta Electoral a los que pudo acceder LM Neuquén, a nivel provincial la lista 17 sacó 1383 votos y superó a la lista 10 que obtuvo 1194. El desempeño de la Lista 17 en Zapala fue una de las claves para explicar la victoria provincial.

Más temprano, el sector más afín al kirchnerismo, celebró en su sede y se adjudicó el triunfo. Luego de confirmada la derrota, destacaron -igualmente- lo obtenido en los comicios y remarcaron que ahora tienen mayoría en el congreso partidario.

Juan Domingo "Chule" Linares, detalló que la Lista 10 ganó en Neuquén capital, Centenario, San Martín, Cutral Co, Aluminé, Junín, Senillosa, Mariano Moreno y El Chocón.

ON - Elecciones PJ (1) El festejo del parrilismo en Casa Patria. Omar Novoa

Según Soraya Jaramillo, electa presidenta del Consejo Local de Neuquén Capital, el triunfo en esa sección fue con el 60% de los votos. "La junta electoral nos jugó en contra en todo momento, hoy lo que se vio fue una pelea del aparato contra la militancia", agregó Matías Samar, que la secundaba en la lista.

A su turno, Lorena Parrilli dijo: "Este es el espacio del peronismo real, que defiende a Cristina Kirchner, que sale a caminar y estamos donde tenemos que estar"; "dedicarle el triunfo en la ciudad de Neuquén, a nuestra conductora que la queremos mucho y este esfuerzo es para ella".

Linares también enfatizó: "Nosotros recorrimos el Neuquén profundo nos llevamos una grandísima sorpresa: hay peronismo; hay peronismo para rato", "Este es el peronismo que queremos: de pie y con dignidad. Vamos a ser -porque material humano tenemos- una alternativa política para el 2027", continuó el exintendente de Junín de los Andes en su discurso.

"Tenemos militancia, tenemos dignidad y sobre todo no nos van a bajar los brazos aquellos que hablaron mal de nosotros y dijeron que no íbamos a poder juntar avales. Acá estamos y vamos a seguir construyendo el peronismo grande de Neuquén", arengó, antes de comenzar a entonar la marcha peronista.