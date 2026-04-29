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Se presentan en Neuquén las Ídolas del K-Pop: dónde y cuándo

Se trata de un espectáculo único en la Argentina y actuarán en la región. Las próximas fechas.

Se presentan por primera vez en la zona. 

Se presentan por primera vez en la zona. 

Se aproxima un espectáculo infantil lleno de música, magia y valentía. Tres artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos.

La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Así se presentan entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

Un espectáculo donde se demuestra que el verdadero poder está en:

  • Creer en una misma.
  • Mostrarse tal cual somos.
  • Confiar en los amigos y seres queridos.
  • Cuanto más fuerte y más unidos cantemos, ¡nada podrá detenernos!
  • Las Guerreras Doradas es un espectáculo único que combina música, emoción y un mensaje inspirador para toda la familia.

Dónde y cuándo verlas

Las guerreras de Cazadoras y demonios se presentarán este jueves 30 de abril en Casino Magic y el viernes 1° de Mayo en el Teatro Municipal de Zapala. Además, el show se podrá ver el sábado 2 de mayo en el Complejo Cultural Cipolletti.

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