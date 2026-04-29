Espectáculos La Mañana Neuquén Se presentan en Neuquén las Ídolas del K-Pop: dónde y cuándo

Se presentan por primera vez en la zona.

Se aproxima un espectáculo infantil lleno de música, magia y valentía. Tres artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos.

La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Así se presentan entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

Un espectáculo donde se demuestra que el verdadero poder está en: