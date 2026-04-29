Se presentan en Neuquén las Ídolas del K-Pop: dónde y cuándo
Se trata de un espectáculo único en la Argentina y actuarán en la región. Las próximas fechas.
Se aproxima un espectáculo infantil lleno de música, magia y valentía. Tres artistas que descubren que no solo nacieron para brillar en los escenarios, sino también para defender la esperanza y la alegría de todos.
La oscuridad se expande y amenaza con apoderarse del mundo… pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Así se presentan entre coreografías llenas de energía, canciones que hacen vibrar y amistades que serán puestas a prueba, estas guerreras deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.
Un espectáculo donde se demuestra que el verdadero poder está en:
- Creer en una misma.
- Mostrarse tal cual somos.
- Confiar en los amigos y seres queridos.
- Cuanto más fuerte y más unidos cantemos, ¡nada podrá detenernos!
- Las Guerreras Doradas es un espectáculo único que combina música, emoción y un mensaje inspirador para toda la familia.
Dónde y cuándo verlas
Las guerreras de Cazadoras y demonios se presentarán este jueves 30 de abril en Casino Magic y el viernes 1° de Mayo en el Teatro Municipal de Zapala. Además, el show se podrá ver el sábado 2 de mayo en el Complejo Cultural Cipolletti.
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