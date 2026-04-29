Qué fue lo que más afectó a Mirtha Legrand tras enfermarse.

Mirtha Legrand se enfermó el pasado 11 de abril cuando acudió al teatro y el mismo contaba con una sala climatizada por un aire acondicionado que estaba regulado a una temperatura polar. Desde entonces la diva se está recuperando a duras penas y en las últimas horas Carlos Rottemberg blanqueó el factor adicional que la afectó.

“Está bien, está saliendo de una gripe viral y no hubo otra cosa”, tranquilizó su amigo y exproductor desde la puerta de un sanatorio donde su esposa se recupera de una artroscopía, y de allí que surgieran las versiones sobre una eventual internación de la diva. Entonces, Rottemberg contó que había dialogado con Mirtha en las últimas horas: “Hablamos de otras cosas. Permitamosle tener una gripe”.

Hasta que reveló: “Les voy a ser muy sinceros. Fundamentalmente hablamos de lo que ocurrió una semana atrás con el fallecimiento de Luis Brandoni, que le afectó mucho. Justamente en ese momento (20 de abril) estaba en el pico de su problemática gripal y entonces estuvo más ausente”, enfatizó.

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Por otra parte, el empresario transparentó cómo piensa Mirtha que se engripó tan fuerte: “Se lo atribuye a haber tenido, mucho frío, una función teatral”. “Por ser tan conocida no me quise movilizar de butaca, y a lo mejor me comí todo el frío”, fue el textual de Legrand que reprodujo Rottemberg. “Es tan simple como eso lo que tuvo”, cerró Carlos Rottemberg sobre la salud de la conductora de El Trece.

Tras los rumores de su salud, Mirtha Legrand aclaró cómo se encuentra

La salud de Mirtha Legrand despertó una fuerte preocupación en el mundo del espectáculo debido a que la histórica conductora no pudo conducir la pasada edición de su programa "La noche de Mirtha" por complicaciones en su salud que en principio referían a un resfrío. Debido a su edad, los médicos le dieron reposo para que termine de curar por completo la enfermedad.

“Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, contó Laura Ubfal mientras que Ángel De Brito, en el programa LAM, contó que le dieron siete días de reposo.

Embed - CARLOS ROTTEMBERG: "Me vieron ingresar al Mater Dei y llegaron a decir que MIRTHA estaba internada"

Según dio conocer PrimiciasYa, Mirtha se comunicó con el medio mencionado y le contó detalles de su situación médica: "Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome".

Ante este panorama y a la espera de una mejora total del cuadro, se estima que su nieta Juana Viale será la encargada de llevar adelante la conducción del programa nocturno. Es por eso que aún no se conoció quiénes son los invitados para este fin de semana.