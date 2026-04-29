Detuvieron a una pareja que habría participado de un homicidio en Centenario

Se trata del homicidio de un joven, ocurrido en octubre de 2025 en la zona de Peatonales. La detención se dio en el sector cordillerano de la provincia.

Una pareja que está bajo la lupa hace meses por su presunta participación en un crimen grupal fue ubicada y detenida en las últimas horas en Villa La Angostura. A qué hecho se los vincula.

La detención se dio minutos antes de las 14 horas del martes gracias a la intervención del personal de Comisaría 28, que recibió el oficio emitido desde el Departamento Seguridad Personal y la Fiscalía de Delitos Contra las Personas. Es que los sospechosos, un hombre de 22 años y una mujer de 28, estarían vinculados al crimen grupal de Mauricio Adán Isla (26), perpetrado en octubre de 2025 en Centenario.

De acuerdo con la reconstrucción policial de ese hecho, la noche del domingo 5 de octubre, alrededor de las 21, Isla se había presentado a un domicilio de la Peatonal 4, donde se generó un "desorden" que requirió la intervención de la Comisaría 52 . En esa primera instancia, el joven se retiró del lugar por sus propios medios antes de la llegada de la Policía, pero más tarde -ya entrada la madrugada del lunes 6- se volvió a cruzar con las personas y se produjo una pelea grupal que culminó con el ataque mortal.

La víctima recibió al menos dos puntazos en el abdomen, corrió herida unos 200 metros —desde el pasaje Pehuén hasta la esquina de Nicaragua y Panamá— y se desplomó en plena calle. Según testigos, alcanzó a brindar sus datos personales antes de ser asistido por efectivos policiales y personal médico, que lo trasladaron en primer lugar al hospital Natalio Burd, y luego al Hospital Castro Rendón, donde murió horas más tarde.

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La investigación

Aunque el móvil no fue confirmado oficialmente, los primeros datos de la investigación sugerían que Isla era señalado como presunto abusador, y en ese marco se originó el conflicto que dio lugar a su muerte en el contexto de un ataque grupal contra el joven.

Luego de algunos días de ardua investigación, el personal policial logró dar con tres sospechosos que fueron imputados por el fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez.

La imputación comprendió a una mujer, identificada como "K.G.G"; y a dos varones: "A.E.M" y "M.E.F".

De acuerdo a la teoría del caso que presentó en esa ocasión el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el 6 de octubre durante una franja horaria comprendida entre las 0:20 y las 2 de la madrugada.

De forma premeditada, las tres personas acusadas buscaron a la víctima por la zona de las calles Honduras y Nicaragua, la persiguieron cuando la encontraron y luego de que cayera al suelo, la atacaron con puñaladas en distintas zonas del cuerpo y le provocaron la muerte por una hemorragia interna masiva, según el informe preliminar de autopsia.

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Ambos representantes del MPF plantearon que, en un primer momento, la víctima fue atacada por los dos varones y luego se sumó la mujer, quien le dio la mayor cantidad de puñaladas.

Tras la agresión, las tres personas se fueron y la víctima quedó tendida en el suelo, donde luego recibió atención de parte de personal médico que llegó en una ambulancia.

En forma previa al ataque, la víctima estuvo en las inmediaciones de una casa a la que no podía acercarse por la existencia de medidas cautelares que se lo impedían.

Fue en ese contexto que el dueño de casa tuvo un altercado con Isla, que luego derivó en el arribo de las tres personas acusadas al inmueble, quienes después comenzaron a buscar a la víctima hasta que la encontraron y la atacaron.

Más detalles de la detención

No obstante esto, la investigación continuó no solo para terminar de esclarecer el hecho, sino porque se logró determinar que al menos otras dos personas estarían involucradas. Por ello, se continuó con una serie de diligencias que finalmente permitieron llegar esta semana a los últimos dos sospechosos de haber participado en el ataque mortal: un hombre y una mujer que se encontraban en Villa La Angostura.

Según detalló La Angostura Digital, la detención de la mujer se concretó en un predio donde se realizan cabalgatas, donde trabajaba la joven. En tanto, el segundo sospechoso fue localizado en un complejo turístico de Puerto Manzano. Ninguno opuso resistencia a su detención.

El comisario Luis Pérez, segundo jefe de la Comisaría 28, confirmó a LM Neuquén que ambos permanecen detenidos por orden del fiscal Azar: la mujer fue trasladada a una comisaría de San Martín de los Andes y el hombre permanece en La Angostura, principalmente por una cuestión de disponibilidad de espacios.

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En el transcurso de la jornada se espera que se efectivice el traslado de ambos a la capital provincial, donde serán llevados a una audiencia de formulación de cargos. Están sospechados como partícipes necesarios del homicidio agravado, indicó Pérez.

Por último, se constató que no poseían ningún otro requerimiento de la Justicia y no tienen antecedentes.