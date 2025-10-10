Acusaron a tres personas por el brutal crimen del joven de Centenario: le dieron varias puñaladas en la calle

El crimen tuvo lugar el lunes por la madrugada, en la zona de calles Honduras y Nicaragua.

Dos hombres y una joven de Centenario fueron formalmente acusados por el brutal crimen de Mauricio Adán Isla (26) . Según la autopsia, la víctima fue asesinada de numerosas puñaladas en medio de la calle. Todos los acusados quedaron detenidos en prisión preventiva.

La acusación contra los sospechosos la realizó este viernes feriado el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, durante una audiencia en la Ciudad Judicial. La imputación comprendió a una mujer, identificada como "K.G.G"; y a dos varones: "A.E.M" y "M.E.F".

De acuerdo a la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 6 de octubre durante una franja horaria comprendida entre las 0:20 y las 2 de la madrugada.

De forma premeditada, las tres personas acusadas buscaron a la víctima por la zona de las calles Honduras y Nicaragua, la persiguieron cuando la encontraron y luego de que cayera al suelo, la atacaron con puñaladas en distintas zonas del cuerpo y le provocaron la muerte por una hemorragia interna masiva, según el informe preliminar de autopsia.

azar y gutierrez.jpg

Ambos representantes del MPF plantearon que, en un primer momento, la víctima fue atacada por los dos varones y luego se sumó la mujer, quien le dio la mayor cantidad de puñaladas.

Tras la agresión, las tres personas se fueron y la víctima quedó tendida en el suelo, donde luego recibió atención de parte de personal médico que llegó en una ambulancia.

En forma previa al ataque, la víctima estuvo en las inmediaciones de una casa a la que no podía acercarse por la existencia de medidas cautelares que se lo impedían.

Fue en ese contexto que el dueño de casa tuvo un altercado con Isla, que luego derivó en el arribo de las tres personas acusadas al inmueble, quienes después comenzaron a buscar a la víctima hasta que la encontraron y la atacaron.

centenario asesinato apuñalado Centenario Digital

El delito que les atribuyeron fue homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.

Como medida cautelar, Azar y Gutiérrez pidieron que las tres personas acusadas queden detenidas con prisión preventiva por un plazo de seis meses.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva.

El móvil

Según pudo saber LMNeuquén, los dos varones detenidos el miércoles tienen 29 y 31 años y son de Bella Vista, un barrio que cuenta con más de 33 manzanas, la mayoría casilla precarias, sin servicio de gas. Mientras tanto, el lunes había sido detenida la joven, de 24. Todos se conocen entre sí y los investigadores lograron establecer su participación directa en el ataque que derivó en la muerte de Isla.

Además, aunque no se conocen muchos detalles del móvil, sí había trascendido el supuesto vínculo de los detenidos con un hecho previo de abuso sexual, por el cual la víctima fatal tenía una orden de restricción en su contra. Gracias al trabajo del personal de turno de la División Homicidios se pudo determinar que la víctima del asesinato tenía una orden de restricción y se quiso acercar a la parte denunciante.

En la audiencia de este viernes, la fiscalía no difundió el motivo de la causa que vinculaba a víctima y victimarios, pero sí confirmaron la existencia de las medidas cautelares.