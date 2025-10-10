Sirenas, bocinazos y un fuerte accidente de tránsito en Avenida Mosconi: el motivo "poco feliz"

El sinietro vial, ocurrido este viernes en Avenida Mosconi y Láinez, involucró a un automóvil y un camión autobomba de Bomberos de la Policía.

La calma aparente de una ciudad que transitaba un viernes feriado en las calles se vio de repente interrumpida por un fuerte accidente de tránsito que alteró el ritmo de la tarde y se robó toda la atención de los conductores que justo pasaban por el lugar. Sorpresivamente, tuvieron que ceder el paso de inmediato a una ambulancia del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén).

No estaba clara la situación, pero a simple vista se observaba un auto tipo Sedan bastante dañado y un camión autobomba de los Bomberos de la Policía , ambos detenidos en la esquina de Avenida Mosconi y calle Láinez. Algunos curiosos también se habían acercado a la zona para atraídos por el gran despliegue de fuerzas. En cuestión de minutos, la esquina se transformó en un punto de agitación, donde la sorpresa y la preocupación dominaron la escena.

Personal de Tránsito de la Policía tomó conocimiento del incidente vial alrededor de las 17.30 de este viernes y acudió de inmediato al lugar, donde encontró a los vehículos siniestrados. Más tarde llegó la ambulancia ¿Alguien había resultado herido? ¿Cómo había sido el accidente de tránsito?...fueron algunos de los primeros interrogantes que dispararon la atención de peatones y automovilistas ocasionales.

choque en avenida mosconi

No hubo heridos que lamentar

De forma preliminar, se informó a LMNeuquén que el accidente de tránsito fue una colisión que involucró a un auto y un móvil policial de Bomberos. "Sólo daños materiales...nada grave. La ambulancia fue de manera preventiva", indicaron fuentes policiales, llevando tranquilidad ante la magnitud del despliegue que se generó en la zona.

Las circunstancias eran motivo de peritajes al cierre de la jornada. Sin embargo, lo que más resonó entre los efectivos que trabajaron en el lugar fue el motivo por el cual se produjo el choque.

lugar del accidente de tránsito

El motivo "poco feliz" del choque

Es que el accidente de tránsito pudo en evidencia una conducta ciudadana poco feliz y empática con el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad cuando acuden a una urgencia y tienen la prioridad de paso, como fue el caso. "El camión de Bomberos iba emergencia a un incendio en zona centro cuando es colisionado por el auto, el cual hizo caso omiso de las sirenas del móvil", advirtieron.

El golpe detuvo de inmediato la marcha del camión, que debió suspender el trayecto hacia el incendio al que se dirigía.

Accidente Mosconi

Se supo que el móvil iba por Avenida Mosconi en dirección oeste, y al llegar la intersección con Láinez, resultó colisionado en el lateral derecho por el auto involucrado, el cual se desplazaba por esa calle. Personal de la División Tránsito Neuquén se encontraba en el lugar para realizar todas las diligencias de rigor.

El accidente volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la educación vial y la empatía ciudadana frente a los servicios de emergencia. Cuando un móvil circula con sirenas encendidas, cada segundo cuenta. Ceder el paso puede salvar una vida.