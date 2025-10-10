Comenzó el Hilton Wine Experience 2025: cómo fue el primer día

La edición de este año congrega 15 bodegas de la región y cuenta, además, con la gastronomía de alta gama del hotel sede. Enterate cómo conseguir entradas para el segundo día.

Tras las exitosas ediciones anteriores, este viernes comenzó en Neuquén el Hilton Wine Experience Patagonia 2025. Esta feria de alcance regional congrega a las principales bodegas y productores de vino de la zona para que los participantes puedan saborear distintas cepas, disfrutar de la música en vivo y probar los platos de alta gama del hotel.

El evento, que se ha consolidado como una de las ferias más importantes de la región, abrió sus puertas este viernes a las 19.00 y se extendió hasta la medianoche. La jornada del sábado tiene los mismos horarios y promete cinco horas de puro disfrute para los sentidos.

Para las 20.30 el salón Domuyo de la sucursal neuquina del hotel Hilton estaba lleno. Cientos de comensales se congregaron para disfrutar de todas las propuestas de vinos y comidas que ofrece la feria.

SFP Hilton Wine Experience vinos (22) Sebastián Fariña Petersen

Según contó el gerente general del hotel Hilton Garden Inn, Cristian Primo, el evento ya se estableció en la región: "Me parece que quedó como una marca registrada, que todos los años a esta altura del año en octubre ya sabés que está esta feria". Respecto a la edición del año pasado, Primo opinó que "fue muy buena, muy divertida, llegó un momento de la feria que se armó medio baile, eso a la gente le gustó y la pasó bien".

La propuesta central es clara y ambiciosa: dar a conocer y celebrar lo mejor de los vinos de la Patagonia, con un foco especial en las bodegas de Neuquén y Río Negro.

El gerente explicó que "muchas bodegas hoy traen novedades para presentar. Es para que prueben diferentes tipos de vino y no vayan a a lo seguro. La gente siempre compra la etiqueta que le gusta, la marca que le gusta. Bueno, ahora van a poder probar de las 15 bodegas. Cada una trae cuatro o cinco vinos, así que hay como 60 vinos para probar".

SFP Hilton Wine Experience vinos (41) Sebastián Fariña Petersen

La experiencia no se limita al vino. Como en ediciones anteriores, la gastronomía ocupa un lugar de privilegio. Los asistentes pueden disfrutar de lo mejor de la cocina de Hilton Garden Inn Neuquén, con propuestas de maridaje diseñadas para realzar las cualidades de los vinos presentados.

Además, según contó Primo, este año trae una novedad: un buffet de vinos.

Cómo conseguir entradas

La entrada, que se puede adquirir a través de la plataforma web Tikzet, incluye una copa de degustación que será la llave para acceder a un universo de aromas y sabores únicos. Se pueden adquirir tickets a un costo de 50 mil pesos con la limitación de edad: sólo es apto para mayores de 18 años.

Más allá de ser una celebración para los amantes del buen vino, la Hilton Wine Experience se consolida como un punto de encuentro estratégico para la industria. El evento está diseñado para atraer a un público selecto de aficionados y profesionales del sector, ofreciendo un espacio ideal para el networking. Se realizarán actividades complementarias como sesiones de cata dirigidas por expertos y se crearán espacios para que productores y distribuidores puedan establecer contactos comerciales. Con un aforo previsto de 500 personas por día, la feria garantiza una visibilidad significativa para las bodegas participantes.

Hilton Wine Experience 2025: el cronograma del sábado

Sábado 11