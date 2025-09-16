Vinos, sabores y música en vivo: Neuquén se prepara para la Hilton Wine Experience Patagonia 2025

El evento será este 10 y 11 de octubre. Con la entrada, se ofrece una copa para degustar etiquetas de las bodegas patagónicas.

Los fanáticos del vino tienen una cita obligada este 10 y 11 de octubre en Neuquén capital. Tras las exitosas ediciones anteriores, una nueva fecha de la Hilton Wine Experience Patagonia 2025 congregará a las principales bodegas y productores de vino de la región para catar distintas cepas y disfrutar de música en vivo y los platos de alta gama del hotel.

El evento, que se celebrará el 10 y 11 de octubre en el Hilton Garden Inn, reunirá a las principales bodegas de la región en una feria exclusiva para aficionados y profesionales del sector. La fecha ya se posicionó en el calendario enológico patagónico, con las etiquetas de Neuquén y Río Negro en el centro de la escena.

La agenda vitivinícola de la Patagonia ya tiene una fecha marcada en rojo para el próximo año. Los días viernes 10 y sábado 11 de octubre de 2025 , el hotel Hilton Garden Inn Neuquén volverá a ser el epicentro de la cultura del vino con una nueva edición de la Hilton Wine Experience .

Hilton Wine Fi (14).jpg Claudio Espinoza

Este esperado evento, que se ha consolidado como una de las ferias más importantes de la región, abrirá sus puertas ambos días a las 19:00 horas y se extenderá hasta la medianoche, prometiendo cinco horas diarias de puro disfrute para los sentidos.

La propuesta central es clara y ambiciosa: dar a conocer y celebrar lo mejor de los vinos de la Patagonia, con un foco especial en las bodegas de Neuquén y Río Negro. Los asistentes tendrán la oportunidad de degustar una amplia variedad de etiquetas directamente de la mano de sus productores, en un ambiente que combina la elegancia y el confort que caracterizan al hotel anfitrión.

Cómo conseguir entradas

La entrada, que ya se puede adquirir a través de la plataforma web Tikzet, incluye una copa de degustación que será la llave para acceder a un universo de aromas y sabores únicos. Se pueden adquirir tickets para el viernes o para el sábado, a un costo de 45 mil pesos, y con la limitación de edad: sólo es apto para los mayor de 18 años.

Hilton Wine Fi (2).jpg

Pero la experiencia no se limitará al vino. Como en ediciones anteriores, la gastronomía ocupará un lugar de privilegio. Los asistentes podrán disfrutar de lo mejor de la cocina de Hilton Garden Inn Neuquén, con propuestas de maridaje diseñadas para realzar las cualidades de los vinos presentados. Para completar la atmósfera, el evento contará con una destacada programación musical que incluirá shows en vivo de las bandas La Estafa Dub y Scats Five Trío, además de la participación de DJs locales que musicalizarán ambas noches.

Más allá de ser una celebración para los amantes del buen vino, la Hilton Wine Experience se consolida como un punto de encuentro estratégico para la industria. El evento está diseñado para atraer a un público selecto de aficionados y profesionales del sector, ofreciendo un espacio ideal para el networking. Se realizarán actividades complementarias como sesiones de cata dirigidas por expertos y se crearán espacios para que productores y distribuidores puedan establecer contactos comerciales. Con un aforo previsto de 500 personas por día, la feria garantiza una visibilidad significativa para las bodegas participantes.