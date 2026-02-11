Flor del Prado: de la cosecha nocturna a la crianza submarina de vinos

La bodega rionegrina llevó su Cabernet Franc a una travesía inédita: cosechado bajo las estrellas, ahora también tiene la mística del mar.

Flor del Prado es una pequeña bodega ubicada en la ciudad de Cipolletti que desde hace años apuesta a la innovación y a una crianza cuidada y artesanal de sus vinos , a la vieja usanza, como lo hacían los primeros viñateros de Río Negro: respetando el paso a paso, desde la planta hasta la botella.

Este fin de semana, durante el Festival “Punto Río Negro”, se realizó en Las Grutas la extracción de las primeras 800 botellas de vino patagónico criadas bajo el mar , en pleno Golfo San Matías. Flor del Prado participó con sus vinos con el mismo entusiasmo con el que, año tras año, lleva adelante su tradicional cosecha nocturna. Así, se sumergieron 42 botellas de su Cabernet Franc cosecha 2022.

Esta experiencia se desarrolló en el marco del programa Cavas Submarinas de Río Negro, una iniciativa impulsada por la Dirección de Vitivinicultura de la provincia, de la cual participaron 23 bodegas locales que integran la Ruta del Vino de Río Negro. Se trata de bodegas que se extienden desde Río Colorado hasta Sargento Vidal, que aportaron a la cava una amplia diversidad de vinos tintos, blancos, espumantes, jóvenes y añejados.

Entre las que dijeron presente se encuentran Bodega Familia Miras, Bodega Familia Delanzo, Bodega Tonelli, Bodega Moschini, Bodega Humberto Canale, entre otras.La experiencia de crianza submarina comenzó en Río Negro de la mano de Bodega Wapisa, marcando un precedente clave en el país. Tonando esta experiencia de éxito, con esta iniciativa, la idea de la provincia es que, además del valor enológico, se cree una experiencia turística integral que incluya excursiones, buceo, visitas a la cava submarina y degustaciones en restaurantes locales.

Bajo el mar, bajo el mar

En el mes de julio de 2025, bodegas rionegrinas depositaron sus botellas (lacradas, para evitar filtraciones en el corcho y laqueadas, para conservar las etiquetas) en tres jaulas que fueron sumergidas a 10 metros bajo las aguas del Golfo San Matías, frente a Las Grutas.

El sistema de añejamiento utiliza tres jaulas de acero inoxidable, diseñadas para resistir las condiciones del entorno marino, ubicadas en una zona de baja turbulencia. El objetivo es conocer qué cualidades distintivas le brinda el lecho marino al vino patagónico, criado en el fondo del mar, bajo condiciones únicas que solo el océano puede ofrecer: temperaturas constantes que no superan los 19 grados, presión natural, apenas algunas líneas de luz y el suave movimiento del agua, como quien acuna a un bebé en plena crianza.

“Las condiciones naturales del ambiente marino influyen en la evolución y las características del vino, abriendo nuevas posibilidades de diferenciación y valor agregado”, explicaron desde la Dirección de Vitivinicultura, que dirige Mariana Cerutti.

En aquel momento se sumergieron unas 60 botellas por bodega, con el fin de generar un producto novedoso y especial. Y este fin de semana, luego de seis meses de inmersión, se realizó la extracción de las jaulas. Y más allá de los resultados enológicos, que serán analizados por los expertos, sacarlas del fondo del mar, claro, fue toda una aventura.

Embarcados

Embarcados en gomones, representantes de cada bodega navegaron hasta el punto indicado, donde un equipo de buzos especializados de la organización de buceo Cota Cero emergió desde las profundidades con las jaulas.Ante la mirada expectante de medios locales y nacionales, salieron a la superficie tres lotes de botellas que el mar ya había abrazado entre musgos, algas y huellas del fondeo marino adheridas al vidrio.

Cada bodeguero intentaba reconocer sus piezas por el color del lacre, con la ilusión de que la naturaleza, una vez más, hubiera hecho su maravilla. Entre gestos de emoción, alentaban a los buzos y ya anticipaban lo que vendría: la degustación en tierra firme, donde el paladar sería el juez final de aquello que el mar le había aportado al vino.

Florecer en las profundidades

Todos los años, Flor del Prado elige la noche más fría del mes de marzo y cosecha su viñedo bajo las estrellas. “Encendemos los faroles y afilamos las tijeras. Iluminados por ese fuego, recorremos hilera por hilera y levantamos racimo por racimo en su momento justo, con la frescura intacta para convertirse en la esencia de un vino nacido en la penumbra”, cuenta Luciano Fernández, titular de Flor del Prado, como una muestra viva de la dedicación con la que elaboran cada una de sus piezas.

La cosecha nocturna es más que un trabajo: es un ritual que año tras año reúne a todo el equipo de la bodega para compartir una experiencia única. Con esa misma ilusión, pasión y entrega, este fin de semana la bodega participó de la extracción de las jaulas donde su Cabernet Franc 2022, cosechado de noche y lacrado con delicadeza artesanal, reposó en el fondo del mar.

Así, Flor del Prado, que elabora vinos frescos y jóvenes, hechos a la manera en que trabajaban “nuestros abuelos”, con paciencia y respeto, suma ahora a su identidad la mística marina: un vino inspirado en la historia, nacido en la noche más fría de marzo, que hoy lleva en su ADN la magia de las profundidades del mar.

De fiesta, de cata

El sábado por la noche, luego de la extracción de las jaulas, se realizó la primera degustación de los vinos de la cava submarina. La experiencia estuvo acompañada por un menú especialmente diseñado por chefs referentes de la costa rionegrina, y cada bodega pudo ofrecer sus vinos por copa y por botella.Se trata de una experiencia inédita para la vitivinicultura argentina: la degustación de vinos rionegrinos añejados en una cava submarina ubicada en el Golfo San Matías, frente a la costa de Las Grutas.

Así, entre la oscuridad de la cosecha nocturna y la quietud profunda del océano, Flor del Prado escribe una nueva página en la historia del vino patagónico. Un vino nacido del frío, del tiempo y del cuidado artesanal, y transformado por el abrazo del mar.

