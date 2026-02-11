Marcha en Neuquén contra la reforma laboral: detalles del recorrido y cómo afecta al tránsito

La CGT y la CTA movilizan desde las 15 con algunas diferencias por la metodología, con los sectores más combativos del sindicalismo neuquino. ¿Cortan la ruta?

La marcha contra la reforma laboral se desarrolla en Neuquén y varias capitales del país

Está todo listo para la marcha en Neuquén contra reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei , con críticas y mucho debate social. La ciudad es escenario de la movilización sindical a partir de las 15, y ya están concentrando los sectores en el monumento al General San Martín , al tiempo que el proyecto empieza a debatirse en el Senado de la Nación.

La convocatoria fue realizada por la CGT Neuquén y cuenta con la adhesión de la CTA y sectores del sindicalismo combativo, que tiene algunas diferencias con el triunvirato cásico, ya que esta vez no hay paro general. Si hubo retiros y se espera una fuerte presencia de los gremios, más allá de la controversia.

Según informaron oficialmente desde la central obrera a LM Neuquén , la concentración estaba prevista para las 13 en el Monumento a San Martín , en pleno centro capitalino.

Sin embargo poco se sabía del recorrido que hará la coluimna de sindicalistas y adehretes a la protesta, que se replicará en todo el país. El proyecto de reforma tiene acuerdo en el Senado y habrá dictámen. Después se discutuirán cuestiones particulares de los artúculos. Se espera que el debate esté hasta la medianoche de este miércoles.

Reforma laboral: el recorrido confirmado

Desde la CGT detallaron que la columna avanzará por Avenida Argentina en dirección sur hasta la Ruta Nacional 22. En ese punto no habrá corte de ruta, sino que la movilización girará para regresar nuevamente por Avenida Argentina hacia el centro.

Al llegar otra vez al Monumento a San Martín, se evaluará la posibilidad de continuar hacia Casa de Gobierno, donde podría realizarse un acto bajo una consigna fuerte contra el proyecto de reforma laboral.

La decisión fue adoptada por el triunvirato que conduce la CGT Neuquén, integrado por Ramón "Colo" Fernández, del sindicato de Comercio. Marina Díaz, de ATSA (Sanidad) y Luis Querci, de UPCN.

A la convocatoria se suman gremios de comercio, sanidad, energía, servicios y distintos sindicatos del sector privado, como la UOCRA, que es quizá uno de los sindicatos que más mira con atención a la reforma, por las condiciones de trabajo en Vaca Muerta. Petroleros Privados no se sabe si marchará, no está confirmado.

En el ámbito estatal, ATE Neuquén confirmó que realizará paro en la administración pública provincial. Su secretario general, Carlos Quintriqueo, indicó que la participación en la marcha queda liberada a cada afiliado, aunque la medida de fuerza impactará en oficinas públicas.

ATE Neuquén.jpg Carlos Quintriqueo confirmó que este miércoles hubo paro en la aministración pública.

Por su parte, sectores docentes y agrupaciones combativas también anunciaron su presencia en la calle, en rechazo al proyecto nacional.

Una jornada con impacto en el centro

Se espera una fuerte presencia sindical en el centro neuquino durante la tarde. Si bien no se prevé el corte de la Ruta 22, el tránsito podría verse afectado sobre Avenida Argentina durante el avance y el regreso de la columna.

La movilización se da en un contexto de fuerte debate político y sindical por los cambios en la legislación laboral, y Neuquén volverá a mostrar su peso gremial en una jornada que tendrá repercusión tanto en la provincia como a nivel nacional.